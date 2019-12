Tập trung triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2020

Chiều 9-12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh; lãnh đạo Tổng cục THADS; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Năm 2019, Cục THADS tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác THADS. Nhờ vậy, tỷ lệ giải quyết các vụ việc, giải quyết về tiền đều đạt và vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội, Tổng cục THADS giao. Trong năm, các cơ quan THADS tỉnh đã giải quyết được 13.140 vụ việc, tăng 1.252 vụ việc so với cùng kỳ năm 2018. Về tiền, trong số 970,327 tỷ đồng có điều kiện giải quyết, các cơ quan THADS trong tỉnh đã thi hành xong 336,758 tỷ đồng, vượt 4,72% so với chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội giao và vượt 0,72% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao. Kể từ năm 2010, đây là năm tỉnh Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về THADS được giao. Đối với công tác theo dõi thi hành án hành chính, năm 2019, các cơ quan THADS tỉnh thực hiện theo dõi 13 bản án hành chính; đã thi hành xong 4 bản án, còn lại 9 bản án chưa thi hành xong. Ngoài ra, công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ và bộ máy, tổ chức các cơ quan THADS trong tỉnh được quan tâm củng cố, kỷ cương, kỷ luật ngày càng được siết chặt.

Hội nghị cũng tập trung đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU ngày 5-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính”. Thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 204/KH-UBND của UBND tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối các cơ quan THADS trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo THADS hai cấp tiếp tục hoạt động hiệu quả và thường xuyên chỉ đạo các cấp, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài. Từ đó, tạo sự chuyển biến về chất và lượng trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh tỷ lệ giải quyết các vụ việc, giải quyết về tiền đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, tính đến đầu tháng 12-2019, Cục THADS tỉnh cũng đã giải quyết xong 3/5 vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc.

Tại hội nghị, đại diện các ngành đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong công tác THADS năm 2019. Đồng thời, bàn giải pháp để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Lê Thị Thìn ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của công tác THADS trong năm qua. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thi hành án năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh đề nghị, Ban chỉ đạo THADS 2 cấp và các cơ quan THADS tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 204/KH-UBND của UBND tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, hành chính”. Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho chính quyền các cấp nhằm nâng cao hơn nữa công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh; kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan THADS; chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp, các ngành thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh để tổ chức tốt công tác thi hành án. Bên cạnh đó, các cơ quan THADS tỉnh cần thực hiện rà soát, phân loại án cùng các ngành thành viên, các cấp chính quyền địa phương tìm giải pháp phù hợp để giải quyết. Mặt khác, thực hiện tốt cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra trong công tác thi hành án; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật và tập huấn nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành viên thực hiện nhiệm vụ thi hành án.

Trần Thanh