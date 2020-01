Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 6-1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQViệt Nam; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương… cùng dự hội nghị.

Tại điểm cầu Thanh Hoá, dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Lê Thị Thìn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, nhất là các cơ quan nội chính ở Trung ương và địa phương, ngành Nội chính Đảng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngành đã tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về nội chính, PCTN và cải cách tư pháp. Ban Nội chính Trung ương hoàn thành các đề án lớn, trên cơ sở đó trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các Quyết định, Quy định, Chỉ thị, Kết luận, Hướng dẫn để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp. Làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm năm 2019. Trong năm, ngành Nội chính Đảng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu có hiệu quả với Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo 110 chỉ đạo xử lý 55 vụ việc, 67 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, trong đó đã kết thúc chỉ đạo xử lý 17 vụ án, 32 vụ việc; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức và tham dự 22 cuộc họp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nhiều vụ việc, vụ án.

Đồng chí Võ Duy Sang, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Võ Duy Sang, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Thanh Hoá thống nhất với báo cáo tổng kết của ngành Nội chính Đảng năm 2019, đồng thời đã làm rõ kết quả triển khai và một số bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi tham nhũng vặt theo kế hoạch chuyên đề của ngành Nội chính Đảng. Theo đó, trong năm Ban Nội Chính Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã trực tiếp phát hiện 2 vụ án tham nhũng và 2 vụ việc tham nhũng vặt. Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả 7 vụ án tham nhũng (vượt chỉ tiêu đề ra). Từ kết quả đạt được, Thanh Hoá đã rút ra những bài học kinh nghiệm, đó là: Phải thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ trong công tác phòng, chống tham nhũng; khi có vụ việc, vụ án tham nhũng phải tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, giải quyết theo đúng quy định của Đảng, pháp luật cuả Nhà nước. Phải luôn xác định việc phát hiện, tham mưu xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ để tập trung chỉ đạo, điều hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác PCTN; rà soát các kết luận thanh tra kinh tế-xã hội; giải quyết tố cáo để phát hiện vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Đội ngũ, cán bộ ngành Nội chính phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong công tác nội chính và các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật ngành Nội chính Đảng đạt được trong năm 2019. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trần Quốc Vượng, đề nghị: Ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục nâng cao hiệu quả, nghiên cứu đề xuất chủ trương, giải pháp về công tác nội chính và công tác PCTN, cải cách tư pháp. Tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng về thể chế, chính sách pháp luật nhất là quy định trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm những người lợi dụng chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế phức tạp, nghiêm trọng bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp. Chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc có liên quan đến chính trị đối ngoại; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp, tham mưu chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời các vụ án phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành nội chính vững về chuyên môn, nghiệp vụ, liêm khiết, trong sạch, bản lĩnh nắm vững các quy định của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, việc làm, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương.

Lê Phượng