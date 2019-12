Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sỹ Thao Văn Súa

Sáng 11-12, tại bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn (Mường Lát), Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa đồng đội cho gia đình thân nhân liệt sỹ Thao Văn Súa - Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà cho thân nhân liệt sỹ Thao Văn Súa.

Liệt sỹ Thao Văn Súa - Trưởng Công an xã Nhi Sơn đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ vận động và đưa người dân di dời khỏi nơi có nguy cơ sạt lở trong trận bão số 3 lịch sử vào đầu tháng 8 năm 2019 tại huyện Mường Lát. Sự hy sinh của đồng chí Thao Văn Súa đã được cán bộ và nhân dân ghi nhận, được các tổ chức, các bộ, ban, ngành quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất. Ngày 20-8-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Thao Văn Súa.

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Mường Lát kéo biển tên khánh thành công trình ngôi nhà tình nghĩa đồng đội.

Trước thực tế đó, Công an tỉnh đã báo cáo đề nghị Bộ Công an hỗ trợ kinh phí; đồng thời, vận động cán bộ, chiến sỹ Công an Thanh Hóa ủng hộ để xây tặng nhà tình nghĩa đồng đội cho gia đình liệt sỹ Thao Văn Súa. Đến nay, căn nhà cấp 4 kiên cố có diện tích 81m2 đã hoàn thành trên nền đất mới, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, sân trước và sân sau... tổng trị giá hơn 250 triệu đồng. Trong đó, Bộ Công an trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân hỗ trợ 75 triệu đồng; cán bộ, chiến sỹ Công an Thanh Hóa huy động đóng góp, ủng hộ được 175 triệu đồng.

Ngôi nhà tình nghĩa đồng đội được xây dựng kiên cố trên nền đất mới.

Đây là hoạt động nhằm tri ân, tôn vinh những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc và thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” , “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta. Đồng thời cũng là nguồn động viên, khích lệ về vật chất và tinh thần, giúp thân nhân liệt sỹ Thao Văn Súa cải thiện chỗ ở, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tuấn Bình