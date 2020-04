Ấm áp những ngôi nhà nghĩa tình

Thực hiện chủ trương hỗ trợ bền vững cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp rủi ro hoạn nạn do thiên tai bão lũ, những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh đã tích cực huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để xây mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà CTĐ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mô hình nhà CTĐ đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các hộ dân ổn định cuộc sống, chăm lo phát triển kinh tế.

Bà Lê Thị Hà, thôn 3, xã Yên Bái (nay là xã Yên Trường), huyện Yên Định nhận nhà Chữ thập đỏ (tháng 12-2019).

Cùng đoàn công tác của Hội CTĐ tỉnh đến thăm gia đình bà Lê Thị Hà (sinh năm 1949), xã Yên Trường (Yên Định), chúng tôi thấy bà không giấu được niềm hạnh phúc khi nhận được căn nhà mới do Hội CTĐ tỉnh, Hội CTĐ huyện vận động các tổ chức, cá nhân và địa phương xây tặng. Bà thuộc hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân bà bị liệt, đi lại khó khăn, ở cùng 2 con nhưng bị bệnh thần kinh trong ngôi nhà dột nát. Cuối năm 2019, Hội CTĐ tỉnh, huyện Yên Định cùng Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ gia đình bà 70 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Cảm động trước tấm lòng nhân ái của các tổ chức, cá nhân, bà Hà chia sẻ: Được sự quan tâm của địa phương, các tổ chức xã hội tôi rất cảm động bởi tuổi cao, bệnh tật nên tôi không dám nghĩ đến có một ngôi nhà kiên cố. Mong rằng sẽ còn nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây nhà CTĐ.

Bà Phạm Thị Thợi, thôn Làng Mật, xã Vạn Thiện (Nông Cống) thuộc diện hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đã ngoài 80 tuổi, bà Thợi vẫn hàng ngày lao động, làm vườn, chăn nuôi để có tiền nuôi 3 đứa cháu nhỏ do con trai bị thần kinh để lại. Đã nhiều lần được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà nhưng bà vẫn không đủ điều kiện để triển khai xây dựng. Thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình bà, Hội CTĐ huyện đã kêu gọi nhiều doanh nghiệp chung tay hỗ trợ 80 triệu đồng để bà xây dựng nhà, đồng thời huy động địa phương, hàng xóm hỗ trợ ngày công. Nhờ đó, trong năm 2019, 4 bà cháu đã được đón tết trong ngôi nhà mới kiên cố. Anh Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện Nông Cống cho biết: Trên địa bàn huyện còn nhiều hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể xây nhà. Do đó, Hội CTĐ huyện đã kêu gọi nhiều nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ. Năm 2019, hội đã huy động được 230 triệu đồng từ 3 tổ chức, doanh nghiệp, từ đó cân đối kinh phí hỗ trợ cho 4 đối tượng xây nhà. Thấy các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui mừng đón nhận nhà mới chúng tôi rất vui mừng, lấy đó làm động lực tiếp tục huy động kinh phí hỗ trợ xây nhà cho các hộ.

Những năm qua, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, nhiều chương trình, cuộc vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã huy động được sự tham gia của cả cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghèo. Nhìn chung, từ nguồn quỹ nhân đạo do các tập thể, cá nhân ủng hộ, những căn nhà CTĐ dành cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khởi công xây dựng trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều. Những căn nhà mới không chỉ góp phần giúp người dân có nơi ăn, chốn ở ổn định, mà còn thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái” của cả cộng đồng xã hội dành cho những người kém may mắn trong cuộc sống. Trung bình mỗi năm, có hàng chục ngôi nhà CTĐ được khởi công xây dựng và bàn giao cho các hộ nghèo từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân. Riêng năm 2019, Hội CTĐ tỉnh đã vận động làm mới, sửa chữa xây tặng được 34 căn nhà CTĐ cho các hộ nghèo, nạn nhân da cam, các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh chia sẻ: Sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm trong việc giúp đỡ đối tượng khó khăn về nhà ở chính là nguồn động viên lớn về vật chất và tinh thần để họ vững vàng, yên tâm lao động, sản xuất. Để nhiều người dân được nhận hỗ trợ, thời gian tới Hội CTĐ tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động khảo sát, lựa chọn đối tượng hưởng lợi; triển khai, giám sát công trình đảm bảo tốt các yêu cầu về chất lượng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, cán bộ hội viên hội CTĐ và nhân dân tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ để các đối tượng khó khăn, đồng bào nghèo có nhà, ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: Thùy Linh