Vượt lên số phận

Ấn tượng khi chúng tôi gặp chị Hà Thị Miền (sinh năm 1986, dân tộc Thái) xã Thành Lâm, huyện Bá Thước là đôi mắt sáng của chị như muốn nói với mọi người rằng chẳng có khó khăn gì mà không vượt qua nếu mình cố gắng. Chị Miền kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh khó khăn trước đây của chị và gia đình, những bước vực dậy vươn lên trong cuộc sống cho đến ngày hôm nay.

Chị Hà Thị Miền, xã Thành Lâm (Bá Thước) tranh thủ thời gian may đồ cho người dân kiếm thêm thu nhập. Ảnh: P.V

Sinh ra ai cũng mong mình được khỏe mạnh, thế nhưng cuộc đời chị không được suôn sẻ, chị chẳng may bị khuyết tật khi tuổi đời còn trẻ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi tốt nghiệp THPT, không theo bạn bè cùng trang lứa thi đại học mà chị xin đi làm công nhân, nhưng không may bị tai nạn, chị bị mất một chân trái. Năm 2006, chị Miền lập gia đình, để không trở thành gánh nặng cho chồng, chị đã học và làm nghề may phục vụ bà con trong xã. Vì sức khỏe yếu nên thu nhập từ nghề may chẳng đáng là bao, gia đình vẫn không thoát cảnh hộ nghèo. Chị luôn suy nghĩ phải làm thế nào để có cơ hội vươn lên thoát nghèo, không phụ thuộc và trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Chị Miền cho biết: “Vịt Cổ Lũng được coi là đặc sản của địa phương, tôi đã quyết định chuyển sang chăn nuôi để có thêm thu nhập cho gia đình. Đồng hành cùng với tôi, hội LHPN xã đã giới thiệu cho tôi vay 40 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội... Nhờ vào nguồn vốn này, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, người thân, tôi thêm vốn, đầu tư mua 200 con vịt, 15 con dê và 3 con bò”. Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm, thiếu kiến thức nên chị gặp nhiều rủi ro, thiệt hại lớn về kinh tế. Trước tình thế đó, chị Miền đã chủ động tham gia học các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, chăm sóc vật nuôi và tích lũy kinh nghiệm từ các hộ chăn nuôi giỏi trên địa bàn để ứng dụng vào chăn nuôi tại gia đình mình. Với sự chịu thương, chịu khó, sự giúp đỡ từ gia đình, chị Miền cố gắng vượt qua khó khăn bằng sự nỗ lực hết mình. Cùng với chăn nuôi, chị tiếp tục duy trì nghề may và bán thêm hàng tạp hóa tại các phiên chợ trong xã để có thêm thu nhập.

Giờ đây thu nhập hàng năm của gia đình chị Miền đạt từ 200-300 triệu đồng, cuộc sống ổn định, gia đình thoát nghèo nhiều năm nay. Dù tật nguyền nhưng chị Miền thấy vui khi không phải là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Minh Yên (Hội LHPN tỉnh)