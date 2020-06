Trung úy công an 30 lần hiến máu tình nguyện

Bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2010 khi mới bước chân vào Học viện An ninh Nhân dân (ANND), đến nay Trung úy Tào Việt Hùng, cán bộ Đội ANND Công an huyện Thạch Thành đã 30 lần hiến máu tình nguyện. Mỗi một lần hiến máu anh lại cảm thấy tự hào bởi mỗi một giọt máu cho đi có thể giúp một cuộc đời sẽ được ở lại.

Trung úy Tào Việt Hùng, cán bộ Đội ANND Công an Thạch Thành.

Chúng tôi gặp Trung úy Tào Việt Hùng vào một ngày cuối tháng Tư khi anh vừa cùng 51 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an huyện Thạch Thành tham gia đợt hiến máu tình nguyện theo Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thư của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Mặc dù vừa hiến 350ml máu, nhưng Trung úy Tào Việt Hùng vẫn vui vẻ cho biết: “Bản thân nhận thấy rằng hiến máu là việc làm có lợi, mỗi giọt máu cho đi chứa đựng nhiều ý nghĩa, mang lại cơ hội sống cho nhiều người nên cứ mỗi khi Hội Chữ thập đỏ phát động, tới đợt hiến máu nhân đạo là anh đều tham gia đầy đủ. Bản thân sẽ tiếp tục hiến máu bởi lượng máu chưa bao giờ là đủ khi còn có nhiều bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân là đồng chí, đồng đội của mình đang cần máu trong cấp cứu và điều trị”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, sau khi tốt nghiệp THPT, Hùng thi đậu Học viện ANND. Trong suốt 5 năm học tập tại đây, Hùng đã hăng hái tham gia nhiều hoạt động tình nghĩa do nhà trường phát động, nhất là phong trào hiến máu tình nguyện. Nhớ lại lần hiến máu đầu tiên, mặc dù khá hồi hộp nhưng với suy nghĩ hiến máu là cứu người nên Hùng đã vượt qua áp lực tâm lý và đến nay hiến máu đã trở thành thói quen của người chiến sĩ trẻ.

Hùng tâm sự: “Tôi hiến máu từ khi đang là sinh viên, sau này khi ra trường về công tác tại Công an huyện Thạch Thành, mỗi khi có cơ hội là tôi lại tham gia các đợt hiến máu do huyện tổ chức”. Có lần nghe tin ở bệnh viện có người cần máu là Hùng đi ngay, điển hình như năm 2013 và năm 2019 Hùng đã 2 lần trực tiếp đến Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa) để hiến máu cứu người. Những bệnh nhân sau khi nhận máu do Hùng hiến tặng có cơ hội được cứu sống, anh lại cảm thấy vui bởi đã làm được một điều ý nghĩa.

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, Trung úy Tào Việt Hùng còn tích cực tuyên truyền, vận động gần 700 người là cán bộ, học viên, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), giáo viên và bà con địa phương nơi cư trú tham gia hiến máu. Khi còn là sinh viên Học viện ANND, Hùng còn là đội trưởng “Đội máu an ninh” của nhà trường. Mỗi năm anh đều đặn tham gia hiến máu từ 3 đến 4 lần.

10 năm học tập và công tác trong lực lượng CAND, cũng là bấy nhiêu năm Trung úy Tào Việt Hùng gắn bó với công tác hiến máu tình nguyện. Mỗi khi đoàn thanh niên tổ chức hiến máu và các hoạt động xã hội từ thiện khác là anh đều có mặt tham gia với cái tâm và trách nhiệm của người chiến sĩ CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Bên cạnh đó, anh cũng luôn là một cán bộ, ĐVTN năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc; luôn gần gũi, thân thiện, gắn bó với Nhân dân. Mọi nhiệm vụ trong công tác chuyên môn được giao anh đều hoàn thành, được đồng chí, đồng đội và Nhân dân yêu mến, tín nhiệm.

Những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái và sự sẻ chia những giọt máu quý giá để cứu người bệnh của Trung úy Tào Việt Hùng đã góp phần lan tỏa và xây dựng hình ảnh người CBCS Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân. Với những việc nghĩa tình đó, Trung úy Tào Việt Hùng đã 3 lần được Ban Chỉ đạo hiến máu TP Hà Nội và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vào các năm 2013, 2014 và năm 2019.

Bài và ảnh: Sơn Hà (Công an tỉnh)