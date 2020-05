Nông dân Hoàng Trọng Ngọc làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Thường Xuân nói chung, xã Ngọc Phụng nói riêng có sức lan tỏa rộng khắp. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương nông dân làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương, tiêu biểu như gia đình ông Hoàng Trọng Ngọc, 56 tuổi ở thôn Xuân Thắng với mô hình nông - lâm tổng hợp, mỗi năm cho thu nhập trên 1 tỷ đồng.

Sau khi xây dựng gia đình, cuộc sống vợ chồng gặp rất nhiều khó khăn, do nguồn thu nhập chỉ trông chờ mấy sào ruộng khoán. Năm 1995, hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” do xã phát động, gia đình ông là hộ đi đầu trong thôn nhận thầu 20 ha đồi rừng. Sau khi cải tạo lại diện tích đất, đối với diện tích có độ dốc cao, ông đầu tư trồng cây keo, diện tích có độ dốc thấp ông trồng sắn, diện tích đất bằng phẳng ông trồng cây bưởi Diễn, đào ao thả cá. Năm 2006, hưởng ứng phong trào chăn nuôi bò tập trung, ông đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua 30 con bò sinh sản. Sau nhiều năm chăn nuôi bò sinh sản, hiệu quả kinh tế không cao, vì vậy ông đã chuyển sang mua bò thịt về vỗ béo rồi xuất bán mang lại lợi nhuận cao gấp 2 lần so với chăn nuôi bò sinh sản. Năm 2017, gia đình ông tiếp tục đầu tư xây dựng thêm khu chuồng trại chăn nuôi lợn, bước đầu mua 52 mẹ lợn nái ngoại sinh sản về nuôi. Thời điểm này, gia đình gặp rất nhiều khó khăn do dịch tả lợn châu Phi, lở mồm, long móng nên đã ảnh hưởng đến chất lượng đàn lợn. Tuy nhiên, do chuồng trại được xây dựng quy mô và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc đàn lợn đúng quy định, nên trong 3 năm qua trang trại lợn của gia đình không xảy ra dịch bệnh, mỗi năm gia đình ông xuất bán 600 con lợn giống, 30 tấn lợn thịt, 150 con bò, 600 quả bưởi Diễn, 40 tấn sắn nguyên liệu... Trừ chi phí, năm 2019, gia đình ông thu lãi trên 1 tỷ 400 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương. Không những làm kinh tế giỏi, gia đình ông Hoàng Trọng Ngọc luôn gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động của hội, của địa phương; thường xuyên vận động con cháu thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Với những kết quả đã đạt được, ông Hoàng Trọng Ngọc đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2015-2017 và nhiều giấy khen của các cấp, các ngành.

Bài và ảnh: Khánh Linh