Nhân viên VNPT Vinaphone Thanh Hóa trả lại tài sản cho người đánh rơi

Anh Lê Văn Công, nhân viên VNPT Vinaphone Thanh Hóa trên đường đi làm việc đã nhặt được một túi xách bên trong có một số vật dụng và hơn 20 triệu đồng. Anh Công đã tìm cách trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Anh Lê Văn Công cùng đại diện Công an xã Công Liêm – Nông Cống trao trả nguyên vẹn tài sản nhặt được cho chị Phạm Thị Vinh.

Ngày 13-12, trên đường đi từ xã Thăng Thọ về xã Công Liêm (Nông Cống), Anh Lê Văn Công – Phòng bán hàng VNPT Nông Cống đã nhìn thấy một chiếc túi xách rơi bên vệ đường. Kiểm tra túi, anh phát hiện bên trong có chứa hơn 20 triệu đồng, và một số vật dụng. Với mong muốn người mất sớm nhận lại được tài sản của mình, anh Lê Văn Công đã nhanh chóng giao nộp lại cho Công an xã Công Liêm để xác minh và tìm cách trả lại cho người đánh rơi. Bên cạnh đó, thông qua mạng xã hội anh Công đã nhờ sự chia sẻ hỗ trợ từ cộng đồng để tìm người đánh rơi.

Hình ảnh anh Công chia sẻ trên mạng xã hội để mong sớm tìm và trả lại tài sản cho người bị đánh rơi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào buổi tối cùng ngày, Công an xã Công Liêm đã nhanh chóng tìm ra chủ nhân của chiếc túi là chị Phạm Thị Vinh (thôn Tân Chính, xã Công Chính, huyện Nông Cống). Sáng 14-12, Công an xã Công Liêm đã làm các thủ tục trao trả lại số tiền 21.231.000đ cho người bị mất.

Được biết, chị Vinh là công nhân may tự do tại Cửa hàng may tư nhân Hiền Vinh. Do sức khỏe yếu, bị bệnh bứơu cổ đang phải điều trị nên chị không đi làm công nhân lâu dài cho các nhà máy may trên địa bàn, chồng chị là lao động tự do nên thu nhập cũng bấp bênh. Số tiền bị mất là tài sản anh chị chắt chiu, tích cóp được cùng với sự hỗ trợ của hai bên nội ngoại.

Việc làm của Anh Công là hành động đẹp, đáng trân trọng, góp phần lan tỏa trong cộng đồng về gương người tốt, việc tốt. Qua đây cũng cho thấy con người và văn hóa của VNPT Thanh Hóa đối với cộng đồng.

Ông Lê Mạnh Hà – Phó Giám đốc VNPT Vinaphone Thanh Hóa trao giấy khen và tiền thưởng 1.000.000 đồng cho anh Lê Văn Công.

Với nghĩa cử cao đẹp trên, Giám đốc VNPT Vinaphone Thanh Hóa đã biểu dương, tặng giấy khen và trao phần thưởng cho anh Lê Văn Công.

NL