Nhân lên những hành động đẹp vì cộng đồng

Những ngày qua, người dân trên địa bàn tỉnh đổ xô đi mua khẩu trang y tế để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút corona chủng mới (nCoV) gây ra. Khảo sát tại hàng chục nhà thuốc cho thấy, tình trạng không có khẩu trang y tế để bán bắt đầu xảy ra từ chiều 31-1. Sáng 2-2, lượng người tới các nhà thuốc để mua khẩu trang y tế vẫn rất đông và hầu hết đều nhận được câu trả lời là hết hàng. Nhiều người nhân cơ hội này đã đẩy giá bán lên cao để kiếm lời khiến người dân bức xúc.

Những chiếc khẩu trang miễn phí trao tay người cần – hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.

Trong lúc này, tại một số nhà thuốc, cổng bệnh viện, phòng khám..., khẩu trang loại sử dụng 1 lần được phát miễn phí cho người dân nếu cần.

Dược sĩ CKI Lê Văn Hoàng - chủ nhà thuốc Hoàng An, 252 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa chia sẻ: Khi thông tin về nCoV, nhiều gia đình, người dân không khỏi lo lắng nên đổ xô đi mua khẩu trang, nhiều người mua cả hộp để tích trữ, đồng nghĩa với việc sẽ nhiều người không mua được khẩu trang. Vì thế, với mong muốn người dân nào cũng có khẩu trang y tế để phòng dịch nên nhà thuốc quyết định phát miễn phí (từ 2 đến 5 cái/người) cho tất cả mọi người, trong lúc chờ nguồn hàng tiếp theo.

Tại Cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh chiều 1-2, rất đông người nhà bệnh nhân, người dân đến nhận khẩu trang miễn phí do Công ty CP Dược phẩm y tế Mỹ Đức cấp phát. Một nhân viên công ty chia sẻ: Khẩu trang những nơi khác đang đội giá lên khá cao, nhiều người không thể mua được khẩu trang, vì thế công ty đã quyết định chia sẻ, phát miễn phí khẩu trang y tế loại sử dụng 1 lần cho người có nhu cầu. Đây là việc làm hết sức cần thiết, nhằm giúp người dân thấy được những lợi ích thiết thực, không chỉ bảo vệ sức khỏe cho bản thân mà còn cho cộng đồng khi mang khẩu trang.

Ông Phạm Ngọc Tiến, người được nhận khẩu trang cho biết, giá tiền một chiếc khẩu trang không nhiều nhưng đấy là hành động đẹp. Tôi đi mua nhiều nơi nhưng không có, ở đây nhà thuốc lại quan tâm đến cộng đồng, tặng khẩu trang miễn phí như vậy là quá tốt, rất đáng trân trọng và ghi nhận.

Tại Công an huyện Vĩnh Lộc, trước tình hình dịch diễn biến ngày càng phức tạp, cán bộ cơ quan đã tự nguyện đóng góp, mua khẩu trang cấp phát miễn phí cho người dân để chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Bất cứ người dân nào tới phòng tiếp dân không đeo khẩu trang sẽ được cán bộ công an phát khẩu trang miễn phí, đề nghị đeo trong suốt quá trình làm thủ tục và tuyên truyền, giải thích đó là một trong những biện pháp Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh. Các cán bộ công an cũng chủ động đeo khẩu trang trong quá trình tiếp dân để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm. Ngoài ra, các cán bộ còn rà soát, nắm tình hình những người đi làm ăn ở Trung Quốc về quê dịp tết vừa qua, khuyến cáo những công dân có hộ chiếu xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới Việt - Trung nếu chưa có công việc thật sự cần thiết nên lùi thời điểm xuất cảnh trong bối cảnh dịch nCoV đang hoành hành ở Trung Quốc.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc tặng khẩu trang miễn phí cho người cần dùng chính là hành động chung tay phòng chống dịch bệnh rất đáng trân trọng cần được nhân lên trong cộng đồng.

Được biết, trước hiện tượng gom hàng và tăng giá khẩu trang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu ngành y tế và công thương tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện hiệu thuốc, cửa hàng dược nào tăng giá khẩu trang và dung dịch sát khuẩn y tế thì rút giấy phép kinh doanh. Tại Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành tài chính trích kinh phí để ngành y tế khẩn cấp mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế để phòng chống dịch bệnh tốt nhất cho người dân; ngành y tế cũng đang nỗ lực liên hệ với các đơn vị cung ứng, các cơ sở sản xuất để nhập vật tư y tế thiết yếu như khẩu trang y tế, nước rửa tay có chứa cồn để đáp ứng nhu cầu của người dân. Cơ quan chuyên môn cũng đã khuyến cáo người dân có thể sử dụng các loại khẩu trang, ưu tiên khẩu trang y tế nếu đi đến bệnh viện, chỗ đông người, nhà ga, sân bay. Trong bối cảnh nhu cầu về khẩu trang y tế chưa đáp ứng đủ, người dân có thể sử dụng khẩu trang vải và hàng ngày giặt sạch bằng xà phòng.

Bài và ảnh: Tô Hà