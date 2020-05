Người trẻ viết nên những câu chuyện đẹp mùa dịch COVID-19

Trong khi mỗi ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn ngập tràn những tin tức về số người nhiễm và tử vong vì đại dịch COVID-19, thì những câu chuyện đẹp về tình người ấm áp trong mùa đại dịch của những người trẻ lại khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng và lạc quan...

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hồng Đức hỗ trợ gạo tại nhà cho người dân phường Quảng Thành (TP Thanh Hoá) bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Phong Sắc

Câu chuyện “đập lợn” góp tiền chống dịch COVID-19 của các em học sinh huyện Quảng Xương là một trong những hành động đẹp đã nhận được sự quan tâm và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng giữa mùa đại dịch. Ngày 30-3, Ủy ban MTTQ huyện Quảng Xương đã tiếp nhận 2 con lợn tiết kiệm của 2 em học sinh là Nguyễn Tiến Tuấn, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Quảng Trạch (số tiền 1.119.000 đồng) và em Nguyễn Minh Vương, học sinh lớp 8B, Trường THCS Quảng Chính (số tiền 1.074.000 đồng) ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Các em cho biết: Số tiền các em ủng hộ là tiền tiết kiệm trong dịp tết và tiền được người thân khen thưởng vì có thành tích tốt trong học tập. Trong thời gian đang được nghỉ học, nghe các phương tiện thông tin đại chúng nói về việc phòng, chống dịch còn nhiều khó khăn nên các em đã nảy sinh ý định sẽ ủng hộ bằng tiền tiết kiệm. Vì thế, các em đã trao đổi với gia đình và được mọi người đồng ý. Sau khi tiếp nhận số tiền trên, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Quảng Xương đã trao thư cảm ơn tấm lòng nhân ái và tình cảm cao đẹp của 2 em đã có hành động ý nghĩa để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền có thêm nguồn lực phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe, cuộc sống cho nhân dân.

Câu chuyện Bí thư Đoàn xã Xuân Thịnh (Triệu Sơn) Lê Xuân Tiến tự tìm tòi và sáng chế thành công “Chiếc máy rửa tay tự động” phòng, chống dịch COVID-19 cũng đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Theo chia sẻ của anh Tiến thì đây là chiếc máy không phải trực tiếp sử dụng lực bàn tay để tác động bơm dung dịch nước rửa tay sát khuẩn, do đó sẽ hạn chế được nguy cơ lây lan vi-rút từ chai, bình nước rửa do những người rửa tay tác động vào. Bởi khi cho tay vào mắt cảm biến ở khoảng cách từ 1- 3cm, bộ phận cảm biến sẽ truyền tín hiệu tới máy bơm và bơm ra một lượng nước rửa tay vừa đủ để sử dụng; sau khi bơm xong, van nước sẽ tự động đóng lại không cho lượng nước thừa chảy ra, do vậy sẽ tiết kiệm được dung dịch, tránh lãng phí khi dùng tay tác động trực tiếp. Sáng tạo của Bí thư Đoàn xã Lê Xuân Tiến sau khi hoàn thành đã được đưa vào sử dụng tại một số điểm rửa tay sát khuẩn trên địa bàn xã qua đó đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh tinh thần chống dịch trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và các tầng lớp nhân dân.

Trước đó, hưởng ứng Tháng Thanh niên 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Hóa tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” và nhằm góp phần chung tay tuyên truyền, phòng, chống dịch COVID-19, các ĐVTN Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung đã nghiên cứu tự làm ra các mặt nạ che ngăn giọt bắn để trang bị cho đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ tại bệnh viện trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19. Theo anh Nguyễn Thái Hưng, bí thư chi đoàn bệnh viện, theo thời giá trên thị trường mỗi mặt nạ chắn giọt bắn có giá trị trên dưới 200 ngàn đồng, các đoàn viên đơn vị đã nghĩ ra cách làm mặt nạ chắn từ những vật liệu thông thường nhưng hiệu quả cao như: Nhựa mê ca trong, xốp, dây thun, bấm giấy và keo 502. Tranh thủ thời gian rảnh ngoài ca làm việc, ĐVTN chi đoàn của bệnh viện đã tiến hành theo từng công đoạn: Cắt nhựa mê ca; lắp xốp thành vành mặt nạ, dán và bấm hoàn chỉnh mặt nạ. Mỗi chiếc mặt nạ được làm chỉ từ 5-7 phút với kinh phí khoảng 5.000-7.000 đồng. Đến cuối tháng 4, đoàn thanh niên bệnh viện đã làm được khoảng 500 chiếc mặt nạ để cung cấp cho các y, bác sĩ tuyến đầu tiếp xúc với các bệnh nhân hoặc người bệnh nghi nhiễm mắc COVID-19.

Đây chỉ là 3 trong rất nhiều câu chuyện đẹp đã được đông đảo ĐVTN chia sẻ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng giữa mùa đại dịch. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Trong cuộc chiến phòng, chống, đẩy lùi dịch COVID-19, với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, các cấp bộ đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN và nhân dân; thực hiện hiệu quả nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, sáng tạo góp phần chung tay cùng cả nước làm tốt công tác phòng, chống dịch. Nổi bật, gắn với thực hiện hiệu quả “Tháng Thanh niên”, toàn tỉnh đã phát miễn phí 70.000 khẩu trang; 9.000 bánh xà phòng; 9.200 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn cho ĐVTN và bà con nhân dân; 200 bộ quần áo bảo hộ cho nhân viên chăm sóc người bị cách ly; lắp đặt trên 1.000 điểm rửa tay sát khuẩn trong các trường học, công sở, cơ quan, doanh nghiệp... Trong quá trình tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, nhiều cá nhân, đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, nổi bật như: Huyện đoàn Thọ Xuân đã phối hợp với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hoàng Sơn (thị trấn Sao Vàng) tổ chức trao tặng 1.000 khẩu trang y tế cho ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của 2 xã Phú Xuân và Xuân Hưng. Trên cơ sở số lượng khẩu trang được hỗ trợ, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã sẽ cấp phát miễn phí tới người dân trên địa bàn, trong đó tập trung hỗ trợ cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và khu vực chợ. Huyện đoàn Mường Lát phối hợp với nhóm thiện nguyện “Tuổi trẻ Ngọc Lặc” chia sẻ và trao tặng 500 khẩu trang, 150 lọ sát khuẩn, 100 bánh xà bông tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 Pá Quăn, xã Trung Lý; Trạm Cửa khẩu Tén Tằn và Khu cách ly tập trung của huyện. Những phần quà thiết yếu đã góp phần tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm dịch và khu cách ly có thêm điều kiện chăm sóc người dân trong 14 ngày cách ly tập trung theo quy định để phòng, chống dịch COVID-19...

Có thể khẳng định, với tinh thần xung kích, tuổi trẻ đã vào cuộc kịp thời, thể hiện vai trò, trách nhiệm tiên phong với nhiều phần việc ý nghĩa, sáng tạo, viết nên những câu chuyện đẹp về sự chia sẻ, tình người ấm áp trong mùa đại dịch khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng và lạc quan hơn. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hữu Tuất, nhấn mạnh: Trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, có thể sự ủng hộ, quyên góp giá trị không giống nhau, cũng có thể mỗi người có sự sẻ chia, sự tham gia góp sức khác nhau... nhưng tất cả đều có chung sự đồng nhất, đó là tính cộng đồng, là những nghĩa cử cao đẹp mang đầy tính nhân văn được những người trẻ thắp lên đã sưởi ấm, đem đến cho con người, cộng đồng những mảnh ghép của niềm tin...

Lê Phượng