Người thầy thuốc mặc áo lính

Ân cần trong giao tiếp, lời nói nhẹ nhàng, cẩn trọng và chính xác trong từng công việc... đó là tính cách thường gặp ở Thượng tá, Bác sỹ Chuyên khoa I Trần Văn Bảo, Chủ nhiệm Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh.

Thượng tá, Bác sỹ CKI Trần Văn Bảo, Chủ nhiệm Quân y Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa (đứng giữa).

Sinh ra và lớn lên tại TP Thanh Hóa, tháng 9 năm 1985 thanh niên Trần Văn Bảo lên đường nhập ngũ. Trải qua nhiều đơn vị và các cương vị công tác khác nhau, đồng chí đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, lối sống giản dị, đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội; hằng năm luôn hoàn thành xuất sắc vụ được giao, được cấp uỷ, chỉ huy tin tưởng, đồng đội mến phục.

Thượng tá Trần Văn Bảo cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu” để thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác chuyên môn, trước hết mỗi cán bộ ngành y phải tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là công tác chuyên môn, đồng thời gương mẫu chấp hành nghiêm mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kỉ luật Quân đội cũng như mọi quy định của cơ quan đơn vị. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp, bản thân cùng tập thể chi bộ chủ động tham mưu thực hiện xây dựng tuyến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội và công tác y tế quân sự địa phương, không để xẩy ra dịch bệnh, đảm bảo quân số khoẻ cho bộ đội”.

Là Chủ nhiệm Quân y, Thượng tá Trần Văn Bảo luôn nhận thức rõ phải phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, nhất là trong chuyên môn. Với nhiệm vụ được giao, trách nhiệm của người thầy thuốc trong quân đội, đồng chí thường xuyên làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ theo định kỳ hằng năm. Đồng thời thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh, phòng bệnh, phòng dịch, vì vậy quân số khỏe của các cơ quan, đơn vị luôn duy trì trên 99%.

Trong những năm qua, đồng chí Bảo đã tích cực tham mưu cho Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tổ chức các đợt quân dân y kết hợp, đến những vùng sâu, vùng xa, các xã có điều kiện khó khăn về y tế khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân.

Đặc biệt, trong những ngày đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 đang diễn ra gay go và quyết liệt, đồng chí Bảo đã tích cực tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở y tế triển khai lập trung tâm tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia có vùng dịch. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ, triển khai làm tốt công tác chuẩn bị, triển khai công tác phòng, chống dịch viêm phổi do Covid -19 đến từng cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, cách đeo khẩu trang y tế đúng chuẩn.... Thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh dịch tễ, bảo đảm cho bộ đội luôn có sức khỏe tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Với những thành tích đã đạt được trên cương vị công tác của mình, Thượng tá Trần Văn Bảo đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2017; Bộ Quốc Phòng tặng Bằng khen về thành tích trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị Quân y 5 tốt”, Năm 2016, Bộ Y tế tặng Bằng khen trong công tác kết hợp quân dân y, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4; UBND tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Ngọc Lê