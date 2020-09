Người cán bộ công đoàn tận tâm, giàu nhiệt huyết

Nhiệt tình, chân thành, gần gũi, đó là những nhận xét mà đồng nghiệp, cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động (CNLĐ) dành cho anh Nguyễn Xuân Tuấn, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh. Nhiều năm làm cán bộ công đoàn, anh Nguyễn Xuân Tuấn luôn tâm huyết với nghề, làm việc với niềm đam mê và hơn hết là mong muốn góp phần chăm lo cuộc sống đoàn viên, người lao động ngày một tốt hơn.

Buổi đối thoại để giải quyết các kiến nghị của công nhân, lao động Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam - Chi nhánh Triệu Sơn.

Theo anh Nguyễn Xuân Tuấn, để làm tốt công việc của người cán bộ công đoàn, trong quá trình công tác, anh không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực tìm hiểu các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; rèn luyện kỹ năng vận động, tập hợp, tổ chức hoạt động; kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể... Đồng thời nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên và CNLĐ, chủ động làm việc với người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp (DN) để giải quyết, vừa bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho CNLĐ, vừa góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh của DN.

Còn nhớ đầu năm 2009, Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam, Khu Công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa) xảy ra cuộc đình công với gần 5.000 CNLĐ tham gia (cuộc đình công lớn nhất trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm 2009). Tình hình công nhân rất phức tạp, cuộc đình công kéo dài gần chục ngày, làm cho hoạt động kinh doanh của DN bị đình trệ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Trước tình hình phức tạp đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh họp bàn cần có cán bộ công đoàn có kinh nghiệm, am hiểu chuyên sâu về pháp luật lao động và đã thống nhất cử anh Tuấn về làm việc tại công đoàn Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam với thời hạn 6 tháng (từ tháng 1 đến 6-2009) để ổn định tình hình DN. Nhận một nhiệm vụ mới hết sức nặng nề, nhưng với bản lĩnh, nhiệt tình trong công tác anh luôn trăn trở, tìm tòi các giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả, phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của DN. Để ổn định tình hình CNLĐ, anh đã làm việc với DN bố trí lịch tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho CNLĐ, mỗi ngày anh đã trực tiếp thực hiện tuyên truyền cho một chuyền sản xuất, với thời gian một tiếng đồng hồ vào đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều. Qua công tác tuyên truyền, đối thoại với CNLĐ đã kịp thời tháo gỡ được những thắc mắc, củng cố niềm tin của CNLĐ với tổ chức công đoàn, giúp CNLĐ yên tâm lao động sản xuất.

Chỉ sau 3 tháng “xốc” lại hoạt động công đoàn cơ sở, ngày 8-3-2009, cùng với việc tổ chức tọa đàm ngày quốc tế phụ nữ cho nữ CNLĐ, anh đã chỉ đạo cho công đoàn cơ sở tổ chức thành công việc kết nạp 1.200 đoàn viên, nâng tổng số từ 200 đoàn viên lên 1.600 đoàn viên công đoàn. Đây là buổi kết nạp có số lượng đoàn viên được kết nạp đông nhất từ trước đến nay. Sau khi ổn định tình hình DN, anh được điều về Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động để tham mưu cho LĐLĐ tỉnh về lĩnh vực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNLĐ và giải quyết tranh chấp lao động, đình công.

Qua hơn 10 năm hoạt động công đoàn, anh đã trực tiếp tham gia giải quyết gần 80 cuộc đình công, ngừng việc tập thể trên địa bàn tỉnh. Anh như có “duyên” với việc giải quyết các điểm nóng, tập trung đông người. Khi cuộc đình công xảy ra với hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn CNLĐ tham gia, có nhiều hành vi quá khích từ lời nói đến hành động làm cho tình hình trở nên rất phức tạp. Nhưng với kinh nghiệm công tác, khả năng xử lý các tình huống linh hoạt trước số đông, anh luôn làm chủ được tình hình, đối thoại trực tiếp với hàng nghìn CNLĐ. Từ đó đã sớm ổn định được tình hình, đưa CNLĐ trở lại sản xuất bình thường cho các DN.

Chia sẻ về những khó khăn nhất trong giải quyết đình công, anh cho biết: Cái khó của giải quyết đình công là do số lượng người tham gia đình công đông, mỗi người một ý, đồng loạt đưa ra rất nhiều nội dung để yêu cầu giải quyết ngay, khi một vấn đề chưa được giải quyết sẽ bị phản ứng theo hiệu ứng số đông. Trong khi các DN có nhiều lý do cả về chủ quan cũng như khách quan, có một số nội dung chưa tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Do vậy, khi đối thoại trực tiếp với tập thể người lao động, ngoài kiến thức về chuyên môn chuyên sâu về pháp luật lao động, Luật BHXH, BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Công đoàn... đòi hỏi cán bộ đối thoại phải am hiểu sâu về kiến thức xã hội, hiểu được tâm lý của CNLĐ, điều kiện của DN để từ đó có sự chia sẻ về quyền và trách nhiệm của các bên, chia sẻ về sự khó khăn của các bên để tạo ra được sự đồng thuận chung.

Lăn lộn với cơ sở, trăn trở với đời sống người lao động, thấu hiểu những mong muốn của chủ sử dụng lao động, anh Nguyễn Xuân Tuấn đã đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, hướng tới chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động tốt hơn, đồng thời giúp cho đơn vị sử dụng lao động phát triển vững mạnh. Trong đó phải kể đến mô hình “Tổ tư vấn pháp luật trực tiếp tại khu nhà trọ, khu dân cư”; “Tổ tư vấn pháp luật lưu động tại các DN”; xây dựng lực lượng nòng cốt, đường dây nóng theo dõi, nắm bắt tình hình quan hệ lao động.

Bằng những nỗ lực, cố gắng không ngừng, liên tục từ năm 2009 đến nay, anh Tuấn luôn được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở, hai lần được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc góp phần hạn chế tranh chấp lao động và đình công không đúng pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Năm 2020 anh được LĐLĐ tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đặc biệt, tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ lần thứ X, giai đoạn 2020-2025 của LĐLĐ tỉnh tổ chức, anh vinh dự là một trong 6 cá nhân điển hình được bầu đi dự Đại hội thi đua công nhân, viên chức, lao động lần thứ X của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Với tinh thần nhiệt huyết, say mê, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và làm việc hiệu quả anh đã và đang cống hiến hết sức mình vì người lao động, vì tổ chức công đoàn Việt Nam. Anh là tấm gương sáng trong đội ngũ cán bộ Thanh Hóa nói riêng và công đoàn Việt Nam nói chung thời kỳ đổi mới và hội nhập, xứng đáng được cán bộ công đoàn các cấp học tập và noi theo.

Bài và ảnh: Thanh Huê