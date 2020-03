Lan tỏa những tấm gương phụ nữ điển hình

Những năm qua, từ các phong trào thi đua của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, hội viên tiêu biểu từ phẩm chất đạo đức, đến sự nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội.

Mô hình kinh tế của gia đình chị Nguyễn Thị Liên, thị trấn Vân Du (Thạch Thành) tạo việc làm cho nhiều lao động.

Luôn phát huy tốt vai trò trong công tác chỉ đạo, nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua là những nhận xét của người dân bản Chai dành cho chị Vi Thị Mồn, chi hội trưởng chi hội phụ nữ bản Chai, xã Mường Chanh (Mường Lát). Bản chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, đời sống rất khó khăn nhưng được sự dìu dắt, động viên của cán bộ hội và được nhiều hội viên tin tưởng, chị Mồn đã khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc tích cực tham gia các hoạt động của hội. Chị cùng với các hội viên nòng cốt vận động 130 hội viên trong chi hội đăng ký thực hiện các phong trào thi đua qua đó thu hút được 80% hội viên tham gia sinh hoạt. Thực hiện phong trào học và làm theo Bác, chị đã vận động chị em thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vận động hội viên trồng lúa gây quỹ đạt hơn 7 triệu đồng/năm, xây dựng hũ gạo tình thương được 230kg giúp 4 gia đình hội viên thời điểm giáp hạt. Đặc biệt, do hội viên đa phần khó khăn, chưa quen với sản xuất, chi hội được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ trao bò giống và thành lập tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản 16 con cho 16 chị, chị Mồn càng nỗ lực nhiều hơn. Hội LHPN huyện, xã thường xuyên kiểm tra, thăm mô hình và phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn chăm sóc, phòng dịch... đến nay tổng đàn bò đã tăng lên 81 con.

Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp gỡ, tiếp xúc với chị Lê Thị Bảy, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc) là sự thân thiện, gần gũi. Sau nhiều năm tham gia công tác hội, chị Bảy có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhiệt tình và trách nhiệm với công việc, chị Bảy thường xuyên sâu sát cơ sở. Mỗi lần triển khai nhiệm vụ, chị đều chuẩn bị trước những nội dung cần thiết, có trọng tâm, trọng điểm và phân công cán bộ trong ban chấp hành phụ nữ xã phụ trách các chi hội bám cơ sở để triển khai, đồng thời lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để điều chỉnh nội dung hoạt động cho phù hợp. Qua đó, kịp thời giải quyết những việc phát sinh, tạo sự tin tưởng, ủng hộ từ hội viên, phụ nữ cũng như cán bộ hội. Với những nỗ lực của bản thân, nhiệm kỳ 2016-2021, chị cùng với tập thể tranh thủ sự quan tâm của hội cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của hội viên các chi hội trao 3 con bò sinh sản, hỗ trợ xây, sửa 2 mái ấm, tặng sổ tiết kiệm cho phụ nữ nghèo, đặc biệt 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ đều được giúp đỡ với tổng số 293 con giống, hơn 600 cây giống các loại, trong đó có 70 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 0,96%. Hội thành lập và hoạt động có hiệu quả 2 HTX, 3 tổ liên kết sản xuất rau an toàn, nhiều mô hình do tổ chức hội phát động đều được hội viên thực hiện nghiêm túc, góp phần cùng đảng bộ xã hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới, phấn đấu xây dựng đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

Với vai trò chi hội trưởng chi hội phụ nữ An Lão, thị trấn Vân Du (Thạch Thành) chị Nguyễn Thị Liên luôn ưu tiên hàng đầu việc tập hợp, đoàn kết hội viên, phụ nữ trong chi hội. Chị Liên cho biết: Muốn nói được, trước hết mình phải làm được thì chị em mới tin. Tôi thường xuyên giúp chị em vốn, giống và việc làm tại trang trại tổng hợp của gia đình. Những lúc rảnh rỗi, chị em tâm sự, ai khó khăn gì thì mình giúp. Các phong trào của chị em trong chi hội, tôi đều hỗ trợ kinh phí để thu hút thêm nhiều chị có hoàn cảnh khó khăn cùng tham gia, giúp các chị xóa mặc cảm, tự ti. Nhờ đó, nhiều chị em hội viên vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi, tiêu biểu như gia đình chị Bùi Thị Nhi, Quách Thị Hoan, Bùi Thị Ấm... Hiện gia đình chị Liên đang làm kinh tế trang trại chăn nuôi tổng hợp và trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày, tạo việc làm cho 3 lao động thường xuyên và nhiều lao động thời vụ. Mỗi năm trừ chi phí còn lãi hơn 400 triệu đồng. Mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Liên đã lan tỏa đến nhiều hội viên khác cùng nỗ lực lao động sản xuất, làm thay đổi đời sống của phụ nữ vùng miền núi. Hiện chi hội có khoảng 70% gia đình hội viên có thu nhập khá, chi hội phụ nữ An Lão nhiều năm liền là chi hội vững mạnh, xuất sắc.

Ghi nhận những đóng góp của cán bộ hội LHPN các cấp, Hội LHPN Việt Nam đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; đại hội thi đua yêu nước và hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp sẽ được tổ chức từ cấp cơ sở đến Trung ương. Tại tỉnh Thanh Hóa, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, cấp cơ sở và huyện hội biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực để tiến tới hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp tỉnh. Đây thực sự là hoạt động ý nghĩa, tạo động lực để cán bộ hội tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đóng góp nhiều hơn cho tổ chức hội và hoạt động của địa phương.

Bài và ảnh: Minh Trang