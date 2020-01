Khen thưởng hai nữ sinh trường Dân tộc Nội trú Thanh Hóa nhặt được của rơi trả người đánh mất

Sáng 6 - 1, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã tuyên dương, trao bằng khen, giấy khen cho hai nữ sinh trường Dân tộc Nội trú vì có hành động đẹp nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Hai em Lương Thị Huyền và Lê Huyền My, học sinh lớp sinh 10E Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin của Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, khoảng 18h ngày 21-12, em Lương Thị Huyền và Lê Huyền My - học sinh lớp sinh 10E Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa trong lúc đi bộ trên đường đã nhặt được chiếc ví. Khi nhặt được chiếc ví, hai em đã mở ra thì thấy bên trong có một số tiền lớn, nên đem về báo cáo với thầy cô giáo nhà trường.

Sau khi tiếp nhận, các thầy, cô giáo trong trường đã mở chiếc ví ra đếm số tiền thì có 13.838.000 đồng. Do trong chiếc ví tiền không có giấy tờ tùy thân của người làm rơi, mà chỉ có một phiếu mua hàng ghi số điện thoại, nên nhà trường thống nhất gọi theo số điện thoại ấy, đồng thời báo tin cho Công an phường Đông Sơn, để trả lại số tiền nêu trên. Công an phường Đông Sơn đã làm thủ tục xác minh người bị rơi tiền và tiến hành trao trả lạo cho người làm rơi tiền.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh và đồng chí Trần Văn Hòa, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen và phần thưởng cho cho hai em Lương Thị Huyền và Lê Huyền My - học sinh lớp sinh 10E Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa.

Tại trụ sở Công an phường Đông Sơn, khi nhận lại số tiền nêu trên, anh Lê Văn Thức, (20 tuổi), trú tại xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc và bạn gái là Phạm Thị Linh (20 tuổi), trú tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, (Thanh Hóa), đã bày tỏ cảm ơn đối với hai em học sinh nhặt được số tiền và đem trả lại cho mình.

Nhằm ghi nhận, biểu dương cho hành động đẹp này, Ban chấp hành Tỉnh đoàn đã tặng giấy khen cùng phần thưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cùng phần thưởng cho hai em Lương Thị Huyền và Lê Huyền My - học sinh lớp sinh 10E Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa. Nhà trường cũng đã biểu dương hai học sinh trước cờ của nhà trường, để các học sinh khác noi theo.

Anh Tuân