Hội Cựu chiến binh huyện Thọ Xuân: Nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng trong toàn tỉnh

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, trong 5 năm qua Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Thọ Xuân đã xây dựng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả cao. Trong đó, có 4 mô hình điển hình được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh là: Mô hình “Xây bể chứa để thu gom các bao gói thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp”; mô hình “Tổ 3 trên 1”; mô hình “Hội viên CCB làm kinh tế giỏi” và mô hình “Tổ 3 chủ động”.

Hội viên Hội CCB xã Nam Giang trao đổi kinh nghiệm trồng cây ăn quả theo mô hình “Hội viên CCB làm kinh tế giỏi”.

Đồng chí Lê Quốc Ẩm, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Huyện Thọ Xuân là vùng trọng điểm sản xuất lúa, rau màu, cây công nghiệp và nguyên liệu mía đường, vì vậy hàng năm lượng thuốc bảo vệ thực vật và chất thải, bao bì, dụng cụ sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường tương đối lớn. Xuất phát từ tình hình thực tế này, từ năm 2013, Hội CCB huyện Thọ Xuân đã triển khai thực hiện mô hình xây bể chứa để thu gom bao bì, chai lọ đựng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật và các rác thải có chất độc hại về nơi quy định, làm sạch nguồn nước, giữ vệ sinh môi trường đồng ruộng, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện và xây dựng được gần 2.000 bể chứa, qua đó ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp của hội viên CCB và Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Mô hình này đã được báo cáo điển hình tại hội nghị bảo vệ môi trường khu vực Bắc miền Trung và đang được đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chọn làm điển hình tiên tiến.

Hội CCB huyện Thọ Xuân cũng đã triển khai mô hình “Tổ 3 trên 1” đó là phân công 3 hội viên CCB tiên tiến gương mẫu nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 1 đối tượng lầm lỗi sớm hòa nhập cộng đồng. Sau 5 năm triển khai thực hiện đã thành lập được 421 “Tổ 3 trên 1” với 1.263 hội viên tham gia, nhận quản lý, giáo dục cảm hóa 494 người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Đến thời điểm hiện nay đã có 286 đối tượng hoàn lương, còn 208 đối tượng đang được 648 hội viên CCB tiêu biểu trực tiếp giáo dục, cảm hóa. Đây là mô hình được Hội CCB và Công an huyện Thọ Xuân báo cáo điển hình và được Hội CCB tỉnh Thanh Hóa nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội CCB huyện Thọ Xuân còn đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế bằng mô hình “Hội viên CCB làm kinh tế giỏi”. Từ năm 2013, Hội CCB huyện đã tổ chức thành lập 41 câu lạc bộ “Hội viên CCB làm kinh tế giỏi” với 876 hộ gia đình hội viên CCB tham gia, giúp nhau trong lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp vốn để phát triển kinh tế. Mô hình đã được Hội CCB tỉnh chọn làm mô hình điểm để nhân rộng trong toàn tỉnh.

Mô hình “Tổ 3 chủ động” là mô hình tự quản của chi hội CCB thôn, khu phố do chủ tịch hội CCB xã, thị trấn thành lập. Nhiệm vụ của “Tổ 3 chủ động” là phối hợp với chính quyền, tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng giải quyết những vướng mắc, nổi cộm ở địa phương để không thành điểm nóng và chủ động phối hợp, tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở... Sau 3 năm tổ chức và đi vào hoạt động, toàn huyện đã có 132 tin báo, vụ việc được phản ánh, báo cáo về cơ quan chức năng kịp thời, chính xác, đầy đủ, trong đó có 29 tin tức có giá trị cấp thiết. Các “Tổ 3 chủ động” thường xuyên bám nắm cơ sở tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh lành mạnh, sống giản dị, chân thành, vị tha, có tình, có nghĩa. Khi có những mâu thuẫn phát sinh giữa cá nhân CCB với nhau mà không tự hòa giải được, thì “Tổ 3 chủ động” nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân, có phương pháp hòa giải phù hợp; gặp gỡ riêng hội viên, gia đình hội viên, phân tích làm rõ đúng, sai, làm cầu nối để 2 bên trao đổi tạo sự đồng thuận, thông cảm, bỏ qua cho nhau, bắt tay đoàn kết xây dựng xóm làng. Đối với mâu thuẫn giữa các hộ gia đình người dân với nhau trong thôn, xóm thì tổ đã phối hợp chặt chẽ với tổ ANTT, an ninh xã hội xem xét cụ thể nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn, vận dụng các phương pháp giải quyết linh hoạt để giải quyết mâu thuẫn một cách êm thấm nhất. Bằng phương pháp này, các “Tổ 3 chủ động” đã tham gia giải quyết được nhiều vụ mâu thuẫn, nổi cộm ở địa phương, không trở thành điểm nóng. Các “Tổ 3 chủ động” của Hội CCB huyện còn làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong thôn, khu phố trong các hoạt động lồng ghép như tuyên truyền, vận động hội viên, gia đình hội viên CCB và Nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Trong 2 năm 2018, 2019, “Tổ 3 chủ động” các xã, thị trấn đã tổng hợp, phân tích, sàng lọc, báo cáo lên cấp huyện nhiều nguồn tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, nổi cộm ở cơ sở, đặc biệt, dịp trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, hoạt động của “Tổ 3 chủ động” đã giúp cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý một số vụ việc phức tạp diễn ra ở địa phương, như: Vụ ngừng việc tập thể tại Công ty may Lương Thịnh, xã Thọ Hải; phát hiện tham gia bắt đối tượng Trịnh Huy Hùng, xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa tàng trữ pháo nổ trái phép; phát hiện và tham gia bắt đối tượng giết người tại xã Xuân Bái...

Bằng những việc làm cụ thể, các hội viên Hội CCB huyện Thọ Xuân đã cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: Minh Hiếu