Công nhận liệt sỹ cho Phó trưởng Công an xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân hy sinh khi làm nhiệm vụ

Những ngày cuối tháng 2-2020, gia đình ông Trần Đình Quân, bố đẻ đồng chí Trần Mạnh Tùng, Phó trưởng Công an xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) hy sinh ngày 18-3-2016 khi làm nhiệm vụ, vinh dự được nhận Bằng Tổ quốc ghi công và công nhận liệt sỹ.

Thắp nén nhang trước bàn thờ của con trai, ông Trần Đình Quân xúc động nói: Sau khi Tùng mất, cả gia đình đau buồn và suy sụp từ hết cả. Tùng là con trai duy nhất của gia đình, hy sinh khi mới 25 tuổi. Vợ tôi vốn bị bệnh tim, mấy năm nay vì thương nhớ con mà khóc suốt, phải vào bệnh viện cấp cứu liên tục, ông nội cháu năm nay cũng trên 90 tuổi. Bản thân tôi rất đau buồn nhưng phải cố chống chọi để làm điểm tựa cho cả nhà. Nay Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Bằng Tổ quốc ghi công cho con tôi, gia đình tôi mãn nguyện lắm rồi.

Nhớ lại ngày này gần 4 năm về trước, khoảng 20 giờ ngày 18-3-2016 tại xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng. Đối tượng Mai Văn Sơn, trú tại thôn Vũ Thượng 2, xã Xuân Lập do uống rượu say đã có hành vi chửi bới, lăng mạ hàng xóm, đập phá tài sản, đe dọa chém công an viên, gây mất an ninh trật tự thôn xóm. Mặc dù đã được khuyên giải nhưng Mai Văn Sơn không nghe, nên người dân đã điện báo cho công an xã Xuân Lập xuống giải quyết. Lúc đó, đồng chí Trần Mạnh Tùng được Trưởng công an xã Xuân Lập giao nhiệm vụ đến hiện trường để giải quyết vụ việc gây rối trật tự.

Khi đồng chí Tùng đến nơi, Sơn đã về nhà nhưng vẫn chửi bới hàng xóm. Đồng chí Tùng đã trực tiếp vào nhà yêu cầu Sơn không được chửi bới, gây mất ANTT nữa và đến trụ sở Công an xã để giải quyết theo quy định của pháp luật. Sơn không chấp hành mà còn chửi bới, lăng mạ lực lượng công an xã và dùng tay xô đẩy đồng chí Tùng. Lợi dụng lúc các đồng chí công an viên không chú ý, Sơn với tay cầm con dao nhọn để gần đấy rồi đứng dậy đâm vào cổ đồng chí Tùng khiến đồng chí hy sinh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thọ Xuân và các ban ngành, đoàn thể địa phương đã đến hỗ trợ, chia buồn với gia đình đồng chí Trần Mạnh Tùng. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã đến thăm, động viên, tri ân sự hy sinh anh dũng của đồng chí Trần Mạnh Tùng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Gần 4 năm sau ngày đồng chí Tùng hy sinh, Công an tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân đã nhiều lần gửi hồ sơ đề nghị Bộ LĐ-TB và XH xét công nhận Liệt sỹ đối với đồng chí Trần Mạnh Tùng. Các cơ quan truyền thông báo chí đã có nhiều bài viết về tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Trần Mạnh Tùng.

Sau nhiều lần xem xét, đến ngày 3-2-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Bằng Tổ quốc ghi và công nhận Liệt sỹ cho đồng chí Trần Mạnh Tùng. Đây là sự quan tâm và ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh của đồng chí Tùng - người chiến sĩ Công an nhân dân hết lòng vì nước, vì dân.

Thái Thanh