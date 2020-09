Chị Hà Thị Quế làm kinh tế giỏi

Những năm gần đây, phong trào phụ nữ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Thạch Thành ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng ở các cấp hội, thu hút đông đảo hội viên tham gia hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều gương phụ nữ nông thôn vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Tiêu biểu là gương chị Hà Thị Quế, sinh năm 1975, chủ doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Quy Quế ở thôn Tiên Hưng, xã Thành Tâm (Thạch Thành).

Qua câu chuyện, chị Quế cho biết: Năm 1994, chị xây dựng gia đình, thời điểm đó kinh tế gia đình hết sức khó khăn, chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng khoán. Năm 1995, nhận thấy nhu cầu may mặc của người dân trong xã ngày càng cao, chị đã mạnh dạn vay vốn của anh em, bạn bè mở tiệm may nhỏ để có thêm thu nhập. Với bản chất cần cù, chịu thương, chịu khó và sự khéo léo của đôi tay nên sản phẩm may mặc của chị có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, được nhiều người dân đến may quần áo, đặc biệt là chị em phụ nữ. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chị đã mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị, thuê thêm lao động nữ làm việc tại xưởng. Đến nay, cửa hàng may đã thành cơ sở kinh doanh lớn phục vụ nhu cầu của khách hàng ở nhiều địa phương. Đặc biệt, có nhiều cơ quan, đơn vị trong huyện đến đặt may đồng phục công sở, đồng phục nhà trường, com-lê, áo dài... Hiện, cơ sở may của chị tạo việc làm cho 6 lao động nữ tại địa phương. Ngoài ra, chị còn đào tạo nghề may cho 42 chị em trong xã vào làm việc tại Nhà máy May xuất khẩu S&H Vina ở xã Thành Tâm.

Với nhạy bén về kinh tế, chị nhận thấy nhu cầu của thị trường về cơ khí ngày càng cao, năm 2010, chị bàn bạc với gia đình quyết định thành lập thêm cơ sở cơ khí chuyên làm cửa sắt, nhôm kính, cửa kính cường lực. Nhờ được đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại và đội ngũ thợ có tay nghề cao, nên các sản phẩm như: Khung nhôm, cửa kính, cửa cuốn, cầu thang inox, tủ nhôm... có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài huyện ưa chuộng. Ngoài nhận làm sản phẩm cho người dân trong vùng, cơ sở của chị còn liên kết với các đơn vị xây dựng lớn trong và ngoài huyện để tham gia hạng mục liên quan đến lĩnh vực cơ khí. Để cơ sở phát triển bền vững và thu hút nhiều khách hàng, năm 2017, gia đình chị quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Quy Quế do chị làm chủ, ngành nghề kinh doanh may mặc, cơ khí và một số dịch vụ khác. Hiện doanh nghiệp đang phát triển bền vững, hằng năm trừ chi phí thu lãi trên 300 triệu đồng, tạo việc làm cho 10 lao động tại địa phương, với thu nhập từ 5 đến 9 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài làm kinh tế giỏi, chị Hà Thị Quế còn nhiệt tình tham gia các phong trào của địa phương, của hội phụ nữ, như: Đóng góp tiền cho địa phương xây dựng nông thôn mới; tặng quà, tiền cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn dịp lễ, tết. Với những kết quả đã đạt được, chị Hà Thị Quế xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập, làm theo.

Bài và ảnh: Khánh Linh