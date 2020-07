Chi bộ thôn Tiên Hòa 3 “xây” nông thôn mới kiểu mẫu

Tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Chi bộ thôn Tiên Hòa 3, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung vinh dự là 1 trong 90 tập thể, cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen bởi những thành tích mà chi bộ và Nhân dân trong thôn đã đạt được trong thời gian qua, nhất là những kết quả ấn tượng trong phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) kiểu mẫu.

Nghề mộc dân dụng, đá mỹ nghệ đang tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động nông thôn tại thôn Tiên Hòa 3.

100% hộ dân thôn Tiên Hòa 3 tự nguyện đóng góp tiền, công lao động, hiến đất để mở rộng, bê tông hóa đường giao thông ngõ xóm; 80% đường làng, ngõ xóm được vệ sinh sạch sẽ, hai bên đường trồng hoa, cây xanh, có hệ thống điện chiếu sáng. Để có được diện mạo làng quê đổi thay như ngày hôm nay, chi bộ thôn Tiên Hòa 3 đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác XDNTM kiểu mẫu. Thành lập ban phát triển thôn gồm 7 thành viên do đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn làm trưởng ban; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và xác định rõ nội dung những việc cần làm, thời gian hoàn thành. Tập trung thực hiện các quy hoạch, trước hết chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đầu tư hoàn thành kết cấu hạ tầng.

Với phương châm lấy số đông tiêu biểu để nêu gương, vận động số ít chưa gương mẫu làm theo, ban phát triển thôn đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, chỉnh trang khuôn viên, nhà cửa. Từng đảng viên trong chi bộ đã gương mẫu đi đầu và vận động Nhân dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, mở rộng các ngành nghề, dịch vụ, nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa và các trang trại, gia trại đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn thôn có 10 ha nếp hạt cau, 17 ha rau màu các loại, 39 ha nuôi trồng thủy sản, giá trị cao gấp 2-3 lần trồng lúa. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 43,2 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,9%, tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 99%.

Sau khi đã đạt các tiêu chí NTM, năm 2018 chi bộ và Nhân dân thôn Tiên Hòa 3 đã quyết tâm XDNTM kiểu mẫu. Và đến nay, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, với nguồn lực huy động được gần 3 tỷ đồng, trong đó có 70% là do Nhân dân đóng góp, thôn Tiên Hòa 3 đã hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu, đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định và công nhận; các tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm... đều đạt và vượt so với yêu cầu.

Với phương thức “Lấy hộ gia đình làm hạt nhân để vận động XDNTM”, chi bộ thôn Tiên Hòa 3 đã thành công trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, đóng góp công sức, trí tuệ và nguồn lực của xã hội để hoàn thành chương trình XDNTM kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu đưa nông thôn trở thành “nơi đáng sống”.

