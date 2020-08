Bí thư chi bộ tận tâm, trách nhiệm

Suốt nhiều năm giữ vai trò bí thư chi bộ, bà Phạm Thị Cậy đã có nhiều đóng góp tích cực, đưa tổ dân phố 6, phường Ba Đình (TP Thanh Hóa) luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bà Phạm Thị Cậy, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 6, phường Ba Đình (TP Thanh Hóa) giới thiệu về thành tích của chi bộ.

Tổ dân phố 6 được thành lập trên cơ sở sáp nhập phố 9 và phố 10. Sau sáp nhập, dân số đông, diện tích tăng lên, để hoàn thành nhiệm vụ của phố, bí thư chi bộ Phạm Thị Cậy đã cùng với tập thể chi ủy, chi bộ tìm những giải pháp sáng tạo, hiệu quả để lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ. Nổi bật như trong công tác xây dựng Đảng, bí thư chi bộ Phạm Thị Cậy luôn theo dõi, nắm bắt thường xuyên hoạt động của tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể, động viên, góp ý để thực hiện đúng kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Chỉ đạo duy trì tốt việc sinh hoạt chi bộ đúng định kỳ với nội dung ngắn gọn, phù hợp, nghị quyết những công việc trọng tâm, cụ thể; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với 3 nội dung về số lượng đảng viên dự họp, triển khai nghị quyết đến các tổ an ninh xã hội và sinh hoạt chuyên đề. Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chi bộ đặt trọng tâm vào việc nâng cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, sức chiến đấu của đảng viên. Với nhiều thành tích nổi bật, chi bộ tổ dân phố 6 đã 8 năm liên tục được công nhận “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” (2012-2019).

Là người nhiệt tình, tận tâm, trách nhiệm nên bí thư chi bộ Phạm Thị Cậy đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ đạt nhiều kết quả. Nổi bật như trong thực hiện các tiêu chí “Tổ dân phố kiểu mẫu”, cấp ủy, ban liên cán đã cụ thể hóa các tiêu chí phù hợp với đặc điểm tình hình của tổ dân phố để đề ra lộ trình và đưa vào chỉ tiêu chung hàng tháng, hàng quý để thực hiện. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện, xác định mặt mạnh, mặt yếu để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, các đoàn thể, các tổ an ninh xã hội thực hiện cho bằng được những chỉ tiêu còn hạn chế. Cùng với đó, nhiều phong trào xây dựng mô hình kiểu mẫu cũng được phát động như “Tiếng kẻng an ninh” của chi hội cựu chiến binh; “Quỹ khuyến học gia đình” của chi hội khuyến học; “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu sử dụng túi nilon” của chi hội phụ nữ... Sau một thời gian thực hiện, tổ dân phố 10 đã được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa công nhận là “Tổ dân phố kiểu mẫu”. Từ khi sáp nhập đến nay, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố 6 tiếp tục nỗ lực, nâng cao chất lượng các tiêu chí và đang đề nghị Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa công nhận lại danh hiệu “Tổ dân phố kiểu mẫu”.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, bí thư chi bộ Phạm Thị Cậy đã lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế và các khoản vận động đóng góp theo quy định, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, bí thư chi bộ Phạm Thị Cậy đã cùng với cấp ủy, ban liên cán tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”; chú trọng công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, văn minh thương mại... Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tổ dân phố 6 đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi. Chi bộ tổ dân phố 6 đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” 5 năm (giai đoạn 2015-2019); tổ dân phố 19 năm liên tục đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Năm 2018, tổ dân phố 6 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Công dân, gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” giai đoạn 2015-2017; năm 2019 được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong 30 năm xây dựng phong trào làng, bản, tổ dân phố văn hóa tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1989-2019”... Đây chính là nguồn cổ vũ, nguồn động lực to lớn để Nhân dân và cán bộ tổ dân phố 6 tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để giữ vững những danh hiệu đó. Cá nhân bí thư chi bộ Phạm Thị Cậy là 1 trong 45 cá nhân tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29-7-1930 - 29-7-2020) cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Tỉnh ủy, Thành ủy TP Thanh Hóa và Đảng bộ phường Ba Đình.

Bài và ảnh: Tố Phương