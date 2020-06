Huyện Thọ Xuân tạo sức lan tỏa trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã đi vào nền nếp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó xuất hiện nhiều tập thể điển hình, gương cá nhân tiêu biểu học và làm theo Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân quan tâm, triển khai sâu rộng trong đời sống Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thọ Xuân cho biết: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Chỉ thị 05 bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức hướng dẫn đảng viên viết cam kết, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, trong đó các đồng chí huyện ủy viên, bí thư cấp ủy, đảng ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị làm trước và gương mẫu học tập, làm theo Bác.

Qua gần 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn 12 vấn đề trọng tâm, khâu đột phá tập trung triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Tiêu biểu như tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo quy định, đảm bảo quy trình, khoa học, bài bản, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án liên quan đến cấp quyền sử dụng đất. Chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tổ chức thực hiện, góp phần giúp cho huyện Thọ Xuân đạt huyện nông thôn mới năm 2019.

Để cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo phù hợp, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những vấn đề dư luận có nhiều quan tâm, nổi cộm, bức xúc, trong đó có 8 vấn đề liên quan đến việc phát triển kinh tế, 6 vấn đề liên quan đến văn hóa, xã hội, 5 vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng, như: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu cây trồng, huy động vốn đầu tư phát triển và thu ngân sách tại một số địa phương, công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, tổ chức lễ hội, trật tự an ninh xã hội, an ninh nông thôn, việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông... Đến nay cơ bản đã khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành công văn chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm; các đồng chí huyện ủy viên phụ trách cơ sở; cán bộ, chuyên viên các ban của huyện ủy, các phòng thuộc UBND huyện đi dự sinh hoạt chi bộ chuyên đề hằng quý tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, chi bộ khối cơ quan, trường học trực thuộc Huyện ủy. Qua đó lắng nghe những ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở chi bộ, thôn, xóm, cơ sở đem lại kết quả cụ thể, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thông qua việc học tập ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới gắn với phong trào thi đua yêu nước, góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị như: Phong trào “Dân vận khéo” đã tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng kết cấu hạ tầng; mô hình điểm về tích tụ đất đai, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp tại xã Xuân Hồng; cựu chiến binh với mô hình “tổ 3/1”, “tổ 3 chủ động”; công đoàn với mô hình “Người cán bộ công chức trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”; chi đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa huyện có “Tủ áo tình thương” cho bệnh nhân nghèo; lực lượng vũ trang huyện tích cực tham gia phong trào “Thọ Xuân chung sức xây dựng nông thôn mới” ủng hộ 100 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn; lực lượng dân quân các xã tham gia đóng góp 4.285 ngày công xây dựng các công trình dân sinh... Bên cạnh đó, có nhiều cá nhân đã gắn nội dung Chỉ thị 05 với các cuộc vận động tại địa phương tiêu biểu như ông Trịnh Xuân Thạo, ở xã Xuân Giang đã hiến đất, tài sản, hoa màu, cây trồng... để làm đường giao thông, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng dân cư; ông Nguyễn Đình Tớn, ở thị trấn Lam Sơn đã triển khai dự án dạy nghề làm tranh gạo rang, tranh đá quý cho những người khuyết tật và các con em thương binh với kinh phí trên 300 triệu đồng.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Thọ Xuân việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: Minh Hiếu