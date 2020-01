Huyện Ngọc Lặc xây dựng xã an toàn thực phẩm

Thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”, huyện Ngọc Lặc đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện các tiêu chí để xây dựng đạt chuẩn an toàn thực phẩm (ATTP).

Phát triển sản xuất an toàn thực phẩm ở xã Lam Sơn.

UBND huyện Ngọc Lặc đã ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 28-1-2019 về việc giao chỉ tiêu thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh ATTP cho các xã, thị trấn năm 2019. Đồng thời, thành lập ban chỉ đạo vệ sinh ATTP, ban hành quy chế hoạt động, phân công các thành viên ban chỉ đạo phụ trách các xã, thị trấn, xây dựng kế hoạch hoạt động bảo đảm ATTP và kiểm tra, giám sát ATTP trên địa bàn. Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP huyện chỉ đạo 22/22 xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo, có kế hoạch thực hiện công tác ATTP của địa phương theo lộ trình. Ban hành các kế hoạch về chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, như: Xây dựng chuỗi rau an toàn, chợ an toàn, xây dựng kế hoạch 7 xã đạt tiêu chí ATTP. Thực hiện thống kê, phân loại, kiểm tra an toàn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thường xuyên theo quy định và tổ chức ký cam kết bảo đảm vệ sinh ATTP cho các cơ sở. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về vệ sinh ATTP cho nhân dân được thực hiện thường xuyên, thông qua các hoạt động, như: “Tháng hành động vì ATTP”; “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”... Huyện cũng đã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về ATTP cho cán bộ xã, cán bộ quản lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã xây dựng được 7 mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn theo chuỗi cung ứng; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 6 cơ sở giết mổ; xây dựng 7 chợ ATTP; 5 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; công nhận 7 bếp ăn tập thể tại các trường mầm non đạt ATTP... tại các xã Thúy Sơn, Lam Sơn, Minh Sơn, Minh Tiến, Cao Thịnh, Kiên Thọ, Ngọc Liên... Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên vào các đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, mùa lễ hội, tháng hành động vì ATTP và các đợt kiểm tra đột xuất. Đến nay, toàn huyện có xã Cao Thịnh và Lam Sơn đã được tổ thẩm định xã, phường, thị trấn ATTP thẩm định đạt tiêu chí ATTP và hoàn thiện các loại hồ sơ gửi về Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt tiêu chí xã ATTP. Đồng chí Phạm Văn Đạt, phó chủ tịch UBND huyện, cho biết: Triển khai thực hiện xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn do thói quen sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, manh mún và không tập trung của người dân, gây ảnh hưởng đến việc xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất. Bên cạnh đó, kinh phí bố trí cho công tác bảo đảm vệ sinh ATTP còn thấp; lực lượng thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn thiếu, chủ yếu là kiêm nhiệm nên việc kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm thực phẩm còn hạn chế... Hiện huyện Ngọc Lặc đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung rà soát tiêu chí nào còn thiếu tiếp tục phối hợp với các phòng chuyên môn triển khai đến từng thôn, làng để thực hiện. Đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông và nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và nhân dân về ATTP. Có cơ chế hỗ trợ và phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho các xã đạt chuẩn ATTP. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP. Tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn và xã, thị trấn ATTP. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác bảo đảm ATTP.

