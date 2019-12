Xuất hiện 5-7 đợt không khí lạnh trong tháng 12

Những ngày đầu tháng 12, không khí lạnh hoạt động mạnh và liên tục tăng cường, nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm nhanh, trời rét sâu vào đêm và sáng. Kiểu thời tiết chủ đạo là rét, khô hanh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 12, không khí lạnh hoạt động mạnh dần và tần suất nhiều hơn, đặc biệt vào nửa đầu tháng. Trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng 5-7 đợt không khí lạnh, bao gồm cả các đợt không khí lạnh tăng cường.

Khoảng nửa đầu tháng 12 ít có khả năng xảy ra mưa trái mùa ở các tỉnh phía Nam. Xoáy thuận nhiệt đới vẫn có khả năng hoạt động trên biển Đông.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện đang trong thời kỳ mùa khô, nên các địa phương cần đề phòng tình trạng hạn hán, thiếu nước do ít mưa, bốc hơi mạnh ở các tỉnh Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Trên biển Đông cần đề phòng gió Đông Bắc mạnh do hoạt động của không khí lạnh.

Thời kỳ từ ngày 1-10/12: Không khí lạnh hoạt động mạnh và liên tục tăng cường, nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm nhanh, trời rét sâu vào đêm và sáng. Kiểu thời tiết chủ đạo là rét, khô hanh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 1-2 độ C.

Từ 5/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, trời ít mây, ban đêm phát xạ nhiệt mạnh, cần đề phòng băng giá, sương muối ở vùng núi phía Bắc.

Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, duy trì mưa trên diện rộng vào thời kỳ 5 ngày đầu tháng, nhưng tổng lượng mưa tuần vẫn thiếu hụt so với TBNN từ 20-40%. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Từ ngày 11-20/12: Tổng lượng mưa khu vực Trung Bộ thấp hơn TBNN từ 20-40%. Các tỉnh Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.

Nhiệt độ trên cả nước xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Những ngày còn lại của tháng 12, tổng lượng mưa ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn từ 20-50%, còn Bắc Bộ xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn từ 0,5-1 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Về xu thế nhiệt độ trung bình trong tháng: Ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ; Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ C.

Về lượng mưa tháng: Tổng lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ; Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 20-50%.

VGP News