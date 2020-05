Từ ngày mai (23-5), nắng nóng sẽ chấm dứt ở Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nam, các ngày từ 19 đến 21-5 ở Thanh Hóa ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt. Riêng ngày 21- 5, nhiều nơi đặt biệt gay gắt; nhiệt độ không khí cao nhất đã lên đến 41,2 độ C tại trạm khí tượng Tĩnh Gia; gió Nam đến Tây Nam cấp 3; độ ẩm không khí thấp nhất đã xuống 40 – 45%.

Ngày hôm nay (22-5), rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén, do vậy ở Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong không khí xuống 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 đến 17 giờ.

Chiều và đêm nay (22-5) đến ngày 24-5 ở Thanh Hóa sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa to và dông mạnh, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Lượng mưa trong 24 giờ phổ biến đạt từ 20 – 50 mm, có nơi trên 50mm.

