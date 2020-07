Từ ngày 9-7, nắng nóng gia tăng tại Thanh Hóa

Từ ngày 9-7, nắng nóng tiếp tục gia tăng tại Thanh Hóa, nhiều địa phương trong tỉnh có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt

Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ngày hôm qua (6-7) ở Thanh Hóa ngày trời nắng và nắng nóng, riêng vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 55 - 60%; gió Đông nam đến Nam cấp 2, cấp 3.

Ngày hôm nay (7-7), do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng thêm về phía Đông Nam nên ở Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.

Từ ngày 9-7, nắng nóng tiếp tục gia tăng nên nhiều nơi có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ không khí cao nhất từ 37 – 39 độ C.

Dự báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

PV