Từ cuối tháng 6 đến 20/7, Bắc Bộ có từ 3-4 đợt nắng nóng

Nhận định về xu thế thời tiết từ ngày 25/6 đến ngày 20/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, có từ 3-4 đợt nắng nóng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ tập trung ở vùng trung du và Đồng bằng; ở khu vực Trung Bộ trong tháng 7 khả năng có nắng nóng kéo dài nhiều ngày, có thời đoạn có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Trong thời kỳ này, dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới (MJO) trong pha ngăn cản đối lưu trên khu vực Đông Nam Á và Việt Nam.

Điều kiện MJO không thuận lợi cho hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và gây ít mưa ở khu vực Trung Bộ, cùng với đó làm cho nhiệt độ cả nước có xu hướng cao hơn so với trung bình.

Do đó, tình trạng khô hạn còn tiếp tục diễn ra ở khu vực miền Trung.

Dự báo trong thời kỳ giữa tháng 7, có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông .

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện từ 3-4 đợt mưa dông.

Trong những ngày cuối tháng 6, ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa dông diện rộng, riêng các tỉnh vùng núi từ đêm 24 sang ngày 25/6 có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang là thời kỳ mùa mưa nên sẽ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông.

Nhiệt độ trung bình trong cả thời kỳ trên hầu khắp các khu vực của cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, trong đó, tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có thể cao hơn từ 1-2 độ C.

Tổng lượng mưa trong cả thời kỳ dự báo tại các khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa tại khu vực Nam Bộ cao hơn khoảng 15- 30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)