Tin không khí lạnh tăng cường

Sáng nay (28-11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo, chiều và đêm nay, không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên chiều và đêm nay (28-11), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi; các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h). Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

PV