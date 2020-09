Tin bão khẩn cấp - Cơn bão số 5

Cảnh báo mưa lớn diện rộng và gió mạnh trên vùng biển ở Thanh Hóa: Đêm nay (17-9), áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tăng cường xuống phía Nam. Do ảnh hưởng kết hợp của áp cao lạnh lục địa tăng cường và rìa phía Bắc hoàn lưu Bão số 5 nên ở khu vực Thanh Hóa từ chiều, đêm 17 đến ngày 20-9 có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa đến mưa to và dông, mưa lớn tập trung trong ngày 18, 19/9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 80 - 150mm, riêng khu vực đồng ven biển, phía Nam và Tây nam có nơi đạt từ 150 - 250mm. Trên vùng biển Thanh Hóa ngày mai (18-9) sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 8, biển động rất mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi.