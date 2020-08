Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 2)

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa lớn ở khu vực Thanh Hóa: Gió mạnh, sóng lớn: Trên Biển: Từ chiều tối và đêm nay (1-8) đến ngày 2-8 có gió mạnh cấp 6, cấp 7; sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh; sóng Biển cao từ 2 – 4 m. Trên đất liền: Từ gần sáng và ngày mai (2-8) vùng ven Biển có gió mạnh dần lên cấp 5, cấp 6; sau tăng lên cấp 7, cấp 8; sâu trong đất liền cấp 4, cấp 5. Mưa: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu bão số 2 nên ở Thanh Hóa từ chiều tối, đêm 1 đến 4-8 sẽ có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông, riêng khu vực vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Mưa to tập trung vào khoảng thời gian từ đêm 1-8 đến ngày 3-8, tổng lượng mưa có khả năng đạt từ 200 – 400 mm, có nơi trên 400 mm.