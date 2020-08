Thời tiết Thanh Hóa ngày 14-8: Có mưa rào và dông, nhiều nơi mưa to

Ngày và đêm nay (14-8) ở Thanh Hóa còn có mưa rào và dông; có nơi mưa to, lượng mưa trong 24 giờ phổ biến từ 30 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây bắc – Đông nam đi qua Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000m, từ đêm 12-8 đến sáng sớm nay (14-8) khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa, mưa rào, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h00“ngày 12-8 đến 07h00” ngày 14-8 phổ biến từ 40 – 100mm, một số nơi cao hơn như trạm khí tượng Nga Sơn: 178 mm, đo mưa Thạch Quảng: 146,6 mm, Thủy văn Cụ Thôn: 136 mm.

Hiện nay, rãnh áp thấp có trục Tây bắc – Đông nam đi qua Bắc Bộ tiếp tục tồn tại, vùng hội tụ gió lên đến 5000m còn duy trì.

Dự báo: Do ảnh hưởng của hình thế thời tiết trên nên ngày và đêm nay (14-8) ở Thanh Hóa còn có mưa rào và dông; có nơi mưa to, lượng mưa trong 24 giờ phổ biến từ 30 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm; mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Cảnh báo: Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, sét và gió giật mạnh.

PV