Thời tiết ngày 6-5: Nắng nóng bao trùm Thanh Hóa

Ngày 5-5, khu vực vùng núi tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ không khí cao nhất từ 36 đến 38 độ C; các khu vực khác từ 32 – 34 độ C; độ ẩm không khí thấp nhất từ 40 – 45%; gió Đông nam đến Nam cấp 2, cấp 3.

Dự báo, hôm nay (6-5) Thanh Hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa Đông nam vùng áp thấp phía Tây mở rộng về phía Đông nam nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn khu vực với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 38 độ C, có nơi trêm 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40 - 45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 17 giờ.

Từ ngày 7 đến 9-5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt sẽ xảy ra ở nhiều nơi với nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến 37- 39 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30 - 40%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ.

Do ban ngày trời nắng nóng, nền nhiệt độ cao, độ ẩm thấp nên chiều tối và đêm thường xảy ra mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sấm sét, tố lốc và mưa đá, nhất là ở khu vực trung du và vùng núi.

PV