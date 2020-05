Thời tiết ngày 25-5: Thanh Hóa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Ngày 25-5, ở Thanh Hóa ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến 36 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Ngày hôm qua (24-5) ở Thanh Hóa ngày trời nắng, vùng núi có nắng nóng; nhiệt độ không khí cao nhất ở vùng núi phổ biến 35 – 37 độ C; đồng bằng ven biển từ 32 - 34 độ C, độ ẩm không khí thấp nhất đã xuống 55 - 60%, gió Đông nam đến Nam cấp 2, cấp 3.

Dự báo, ngày hôm nay (25-5) tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, do vậy ở Thanh Hóa ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến 36 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; gió Nam đến Tây nam cấp 2, cấp 3; độ ẩm tương đối thấp nhất trong không khí xuống 50 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35độ C từ 10 - 17 giờ.

Ngày mai (26-5) rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén bởi cao lạnh lục địa, do vậy nắng nóng sẽ suy giảm, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có sấm sét, tố lốc và mưa đá, trên biển có lốc xoáy và sóng cao.

