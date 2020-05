Thời tiết ngày 21-5: Thanh Hóa nắng nóng gay gắt

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông nam, ngày 21-5 ở Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi đạt 40 độ C.

Ngày hôm qua, 20-5, ở Thanh Hóa ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt; nhiệt độ không khí lúc 13h00’ phổ biến 35 - 37 độ C; cao nhất là 38.4 độ C tại Tĩnh Gia, gió Nam, Tây Nam cấp 2, cấp 3; độ ẩm không khí thấp nhất xuống 45 – 50%.

Hôm nay, 21-5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông nam, ở Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi đạt 40 độ C; gió Nam đến Tây nam cấp 2, cấp 3; độ ẩm tương đối thấp nhất trong không khí xuống 40 - 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17 giờ.

Ngày 22-5 rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có khả năng bị nén yếu, do vậy ở Thanh Hóa nắng nóng suy giảm; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Trong cơn dông cần đề phòng có sấm sét, tố lốc và mưa đá, nhất là ở khu vực trung du và vùng núi.

