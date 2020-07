Thanh niên Sầm Sơn với phong trào vì biển đảo quê hương

Sầm Sơn là thành phố du lịch biển, có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng – an ninh của tỉnh. Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn TP Sầm Sơn đã thường xuyên quan tâm đến công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là các hoạt động đồng hành cùng ngư dân trẻ vươn khơi, bám biển, bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc.

Đoàn viên, thanh niên TP Sầm Sơn ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường biển tại khu phố Đông Đức, phường Quảng Vinh.

Để phát huy vai trò tổ chức đoàn viên, thanh niên trong việc đồng hành cùng ngư dân trẻ bám biển, các cấp bộ đoàn TP Sầm Sơn đã đẩy mạnh việc tuyên truyền cho các thanh niên ở vùng biển về kiến thức pháp luật và chấp hành nghiêm các quy định bảo vệ nguồn lợi thủy, hải sản; quy định về vùng đánh bắt chung Việt Nam - Trung Quốc và các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề trên biển, biên giới, hải đảo... nhằm đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) TP Sầm Sơn tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham gia tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và căn cứ pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên là ngư dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để giúp cho thanh niên cùng nhau hỗ trợ, đoàn kết khi ra biển khai thác hải sản, các cấp bộ đoàn TP Sầm Sơn đã triển khai nhiều phong trào, các chương trình của thanh niên đồng hành cùng ngư dân bám biển như: Thăm hỏi tặng hơn 200 suất quà cho ngư dân và con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn đột xuất; tặng hơn 1.000 lá cờ Tổ quốc, 200 áo phao, phao cứu sinh, bình cứu hỏa cho các tàu đánh bắt hải sản; phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền về Luật Biển đảo. Tham gia tích cực những cuộc vận động “Góp đá xây dựng Trường Sa”, “Vì biển đảo thân yêu”, “Triệu trái tim hướng về biển đảo Tổ quốc”, “Em yêu biển đảo Việt Nam”, “Vì biển xanh quê hương”...

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn và hội LHTN thành phố đã triển khai thành lập Câu lạc bộ Ngư dân trẻ TP Sầm Sơn với 46 thành viên là ngư dân đang sinh sống trên địa bàn tham gia. Việc thành lập câu lạc bộ ngư dân trẻ đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ngư dân, tạo môi trường để ngư dân đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Vai trò của câu lạc bộ đã được thể hiện qua việc sinh hoạt định kỳ, lồng ghép thông tin về tình hình biển đảo, tình hình đánh bắt cá ở các ngư trường, trao đổi kinh nghiệm trên biển, nhất là ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình khai thác, đánh bắt cá.

Cùng với việc triển khai để đoàn viên thanh niên tích cực tham gia tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, các cấp bộ đoàn TP Sầm Sơn đã phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng tổ chức nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa, như: Phối hợp tuyên truyền cho cộng đồng ngư dân về chính sách pháp luật về Luật Biển quốc tế, chủ quyền biển đảo; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” tại các xã, phường... Qua đó, đã thành lập 83 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, khu phố với 407 thành viên; 105 tổ tàu thuyền an toàn với 1.826 tàu thuyền và 6.901 thành viên đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển; 22 tổ tự quản an ninh trật tự bến bãi với 105 thành viên.

Trong Tháng Thanh niên (tháng 3) năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Sầm Sơn tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng, vì biển, đảo quê hương”, ban thường vụ thành đoàn đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở đoàn trong toàn thành phố triển khai thực hiện Tháng Thanh niên tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều hoạt động ý nghĩa như: phát xà bông diệt khuẩn, khẩu trang miễn phí và tư vấn cách phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, phát tờ rơi và ra quân vệ sinh môi trường tại các bãi biển, điểm danh thắng, di tích lịch sử, khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ. Phối hợp với đoàn thanh niên phường Trường Sơn tổ chức dọn vệ sinh trên khu vực núi Trường Lệ, gắn biển tuyến đường thanh niên tự quản xanh - sạch – đẹp, đồng thời trồng hoa trên tuyến đường thanh niên đảm nhận. Đoàn phường Bắc Sơn ra quân tổng dọn vệ sinh khu vực trường tiểu học, bóc, xóa các quảng cáo sai quy định trên tường gây mất mỹ quan, đồng thời tiến hành sơn lại một số bức tường khu vực trường học trên toàn phường góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân về việc xây dựng cảnh quan đô thị “Sáng – xanh – sạch – đẹp”.

Thông qua những hoạt động thiết thực, hiệu quả của các cấp bộ đoàn TP Sầm Sơn đã góp phần quan trọng giúp ngư dân khai thác hiệu quả ngư trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tích cực bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Minh Hiếu