Thanh Hóa: Sáng sớm sương mù, trưa chiều hửng nắng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét và có sương mù vào sáng sớm.

Trong ngày 3-1, không khí lạnh sẽ không còn ảnh hưởng sâu tới các tỉnh Bắc Bộ, nền nhiệt ổn định ở mức trên 26 độ C, trong khi đó khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chỉ xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào sáng sớm, trong ngày trời nắng nóng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

BĐT