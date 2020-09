Thanh Hóa: Nhiệt độ tăng, chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo đêm 22/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh ở Bắc Bộ.

Từ đêm 22/9, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Từ đêm 22/9, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ. Nhiệt độ giảm dần, Hà Nội ở mức nhiệt dưới 29 độ C.

Trước những diễn biến thời tiết trên, người dân cần đảm bảo sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ.

Từ ngày 23/9, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 23/9, ở Bắc Bộ trời chuyển mát.

Khu vực Hà Nội ngày 22/9 có lúc mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 22/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày 23/9 trời chuyển mát.

Các tỉnh phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước, Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Nam Bộ từ 32-33 độ C.

Đến chiều và tối mưa tái xuất hiện ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa rải rác, không lớn nên không gây ảnh hưởng đến giao thông và giờ tan tầm.

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm có mưa dông về chiều tối, trưa và chiều có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C.

Thời tiết thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân, tuy nhiên người dân cũng cần chú ý, có điểm có mưa dông mạnh và gió giật mạnh.

Trên biển, đêm 22/9, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4-5.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trong ngày 22/9 các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Diễn biến các vùng ngày 22/9: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; thấp nhất 23-26 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 24-27 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 20-23 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 24-27 độ C.

BĐT