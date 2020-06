Thanh Hóa nắng nóng gay gắt, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông

Ngày 12-6, nắng nóng gay gắt vẫn diễn ra tại Thanh Hóa. Trong khi đó, một áp thấp nhiệt đới ở Philippin đã đi vào Biển Đông

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Ngày hôm qua (11-6), ở Thanh Hóa ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến từ 36 – 38 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 60 - 65%, gió Đông nam đến Nam cấp 2, cấp 3.

Ngày hôm nay (12-6), vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng thêm về phía Đông nam, do vậy ở Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến từ 37 – 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 17 giờ.

Cũng trong sáng nay (12-6), một áp thấp nhiệt đới ở Philippin đã vượt qua đảo Ludon và đi vào Biển Đông. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách đảo Ludon (Philippines) khoảng 90km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 136, vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: Phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông; từ vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc đến 20,0 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7 giờ ngày 14-6, vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Áp thấp nhiệt đới chưa có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển tỉnh Thanh Hóa.

PV