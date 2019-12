Thanh Hóa mưa rét, bão Kalmaegi đang tiến vào Biển Đông

Đêm hôm qua và sáng sớm nay (19-11) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, tổng lượng mưa phổ biến từ 5 – 30mm, cao nhất tại trạm TV Lèn là 61.4 mm.

Ảnh minh họa.

Nhiệt độ không khí lúc 07h00’ ngày 19-11 phổ biến 18,19 độ C, giảm 4 – 6 độ C so với 24 giờ qua, trời trở rét.

Ngày hôm nay (19 -11) khu vực tỉnh Thanh Hóa mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 4, cấp 5, trên biển cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Nhiệt độ không khí thấp nhất có thể xuống 15 – 16 độ C. Trời rét.

Trong khi đó, hồi 7 giờ ngày 19-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới. Đến 07 giờ ngày 20/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, ngay bờ biển phía Tây đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

PV