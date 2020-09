Thanh Hóa: Giảm mưa dông, nhiệt độ tăng nhẹ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, trạng thái âm u, mưa rải rác sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 22/9, mưa tập trung nhiều ở vùng đồng bằng ven biển, nên người dân cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng, thấp, khu vực đồi núi nguy cơ sạt lở đất và lũ quét rất cao.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 21/9: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào, có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi có mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm trời nhiều mây, mưa ngắt quãng kéo dài, do có mưa nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp, giảm xuống từ 24-25 độ C; cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, phổ biến dưới ngưỡng 33 độ C.

Sau khi cơn bão vừa đi qua, đây là thời tiết khá thuận lợi để người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả sau cơn bão và trở lại sinh hoạt sản xuất bình thường.

Tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận mưa đã giảm hẳn, trời phổ biến có nắng ban ngày, nhiệt độ tăng lên ngưỡng 31-32 độ C, về chiều khả năng vẫn xuất hiện những đám mây dông cục bộ trên địa bàn thành phố, vì vậy người dân cần mang theo các vật dụng che mưa khi ra khỏi nha về chiều tối.

Khu vực Nam Bộ gió mùa Tây Nam tiếp tục duy trì cường độ mạnh và phát triển, nên chiều và tối ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa và mưa to, lượng mưa từ 30-50mm, mưa vẫn duy trì nên nhiệt độ duy trì ở mức thấp từ 27-29 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh ban ngày trời có nắng gián đoạn thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong ngày đầu tuần, đến chiều các vùng mây đối lưu sẽ phát triển và gây mưa, lượng mưa tăng dần vào cuối chiều nên khả năng ngập úng cao. Vì vậy người dân nên lựa chọn các cung đường giao thông hợp lý, tránh các khu vực trũng thấp. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 31-32 độ C, chiều tối trời dịu mát nhiệt độ từ 26-27 độ C.

BĐT