Thanh Hóa: Ban ngày trời mát mẻ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, xoáy thấp phát triển lên đến mực 5.000m đang hoạt động yến dần nên mưa sẽ giảm.

Ngày và đêm 8/9, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 15-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang cần nhận biết các dấu hiệu xuất hiện mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 8/9:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc là 31-34 độ C, phía Nam 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

BĐT