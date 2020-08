Ngày 6 và 7-8, Thanh Hóa có mưa dông

Ngày 6 và 7-8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có qua Bắc Bộ nối với tâm vùng áp thấp trên vịnh Bắc Bộ; trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây. Đêm qua và sáng nay (6-8) ở Thanh Hóa đã có mưa, riêng vùng đồng bằng ven biển có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 5-8 đến 7 giờ ngày 6-8 từ 30 - 70mm.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với tâm vùng áp thấp trên vịnh Bắc Bộ dịch dần về phía Tây; trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây, sau ổn định nên ngày và đêm nay (6-8) ở Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực đồng bằng ven biển có nơi mưa to và dông, lượng mưa trong 24 giờ có khả năng đạt từ 30 - 60mm, có nơi trên 70mm.

PV