Nắng nóng tại Thanh Hóa giảm dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 28-8, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 27-8, ở Thanh Hóa trời nắng, nắng nóng, nhiệt độ không khí lúc 13h phổ biến từ 35 – 36 độ C, độ ẩm không khí thấp nhất 55 - 60%, gió Nam, Tây nam cấp 2, cấp 3.

Hôm nay, 28-8, do chịu ảnh hưởng rìa Đông nam vùng áp thấp nóng phía tây có cường độ ổn định nên ở Thanh Hóa ngày trời nắng, nắng nóng, nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 55 - 60%; gió Nam, Tây nam cấp 2, cấp 3. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 17 giờ.

Từ ngày mai, 29-8 vùng áp thấp nóng phía tây suy yếu nên khả năng kết thúc đợt nắng nóng này.

