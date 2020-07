Nắng nóng tại Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến cuối tháng 7

Theo Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, nắng nóng có khả năng kéo dài đến cuối tháng 7.

Ảnh: Hoàng Đông

Ngày hôm qua (7-7) ở Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ không khí cao nhất tại các trạm Khí tượng: Bái Thượng (Thọ Xuân): 37.2 độ C, Như Xuân: 37.1 độ C, Hồi Xuân (Quan Hóa): 36.4 độ C, Yên Định: 35.6 độ C, TP Thanh Hóa: 35 độ C…; độ ẩm tương đối thấp nhất 55 - 60%.

Dự báo: Ngày hôm nay (8-7) do ảnh hưởng rìa Đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở Thanh Hóa ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ không khí cao nhất phổ biến 36 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 50 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.

Từ ngày 9-7, nắng nóng sẽ gia tăng ở Thanh Hóa nên nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ không khí cao nhất từ 37 – 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến cuối tháng 7.

PV