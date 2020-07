Nắng nóng đặc biệt gay gắt tại Thanh Hóa, có nới trên 40 độ C

- Nắng nóng là nhiệt độ không khí từ 35 độ C trở lên. - Nắng nóng gay gắt là nhiệt độ không khí từ 37 độ C trở lên. - Nắng nóng đặc biệt gay gắt là nhiệt độ không khí từ 39 độ C trở lên.