Mùa Đông năm nay đến sơm và rét kỷ lục: Chuyên gia khí tượng nói gì?

Trước thông tin mùa Đông năm nay ở miền Bắc sẽ đến sớm và nguy cơ rét kỷ lục , ông Nguyễn Đức Hòa, Phó phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết dưới tác động của La Nina, thời tiết ở các khu vực nước ta dịp cuối năm sẽ có những diễn biến khá phức tạp.

Ảnh minh họa.

Không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, nền nhiệt trung bình mùa Đông năm nay có xu hướng thấp hơn so với năm trước, song rất khó khẳng định có rét kỷ lục hay không, bởi “những giá trị kỷ lục không thể dự báo trong thời đoạn quá xa.”

Thời tiết diễn biến phức tạp

- Vừa qua, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có đưa ra nhận định các tháng cuối năm 2020, mặt nước biển tại trung tâm Thái Bình Dương có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina. Vậy hiện tượng này đang diễn biến thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Hòa: Hiện tại, ENSO đang chuyển dần sang trạng thái La Nina với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4, thấp hơn so với trung bình 1,0 độ C trong tuần giữa tháng Chín; giảm 0,3 độ C so với tuần đầu tháng Chín.

Dự báo nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) tiếp tục lạnh hơn và có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 với xác suất xảy ra khoảng 65-75%, nhưng có cường độ yếu và ít có khả năng kéo dài.

- Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi trạng thái khí quyển chuyển sang pha La Nina thì phía Tây Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam xảy ra mưa bão và lũ lụt nhiều hơn so với bình thường. Vậy từ nay đến cuối năm, tình hình mưa bão và lũ lụt sẽ diễn ra như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Hòa: Dưới tác động của hiện tượng La Nina, thời tiết ở các khu vực ở nước ta sẽ có những diễn biến khá phức tạp.

Có thể khái quát một số đặc trưng chính về tác động của La Nina đến thời tiết nước ta như sau: Thông thường, trong các năm La Nina, không khí lạnh có xu hướng hoạt động sớm, nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nhiều hơn, mùa bão thường kéo dài về những tháng cuối năm.

Mưa cũng có xu hướng gia tăng hơn so với trung bình nhiều năm ở khu vực Miền Trung và phía Nam. Đáng lưu ý khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong thời kỳ mùa khô khi chịu tác động của La Nina thường xuất hiện nhiều mưa trái mùa hơn.

Dự báo từ tháng Mười cho tới hết năm 2020, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 5-7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 3-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam.

Trong tháng đầu năm 2021 vẫn có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ; đề phòng các đợt mưa lớn, đặc biệt lớn dồn dập và kéo dài ở Trung Bộ, nhất là khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong các tháng 10 và tháng 11/2020.

Ảnh minh họa.

Trong những tháng mùa khô 2020-2021, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Không thể dự báo quá xa

- Như ông chia sẻ, năm nay không khí lạnh có xu hướng hoạt động sớm, nền nhiệt thấp hơn năm trước, vậy diễn biến cụ thể thế nào?

Ông Nguyễn Đức Hòa: Trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phân bố không đồng đều. Trong thời gian tháng 10/2020 và từ tháng 1-3/2021 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng tháng 11 và 12/2020, nhiệt độ toàn quốc phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1,00C.

Không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, nền nhiệt trung bình mùa Đông năm 2020-2021 có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm 2019-2020 .

- Với diễn biến thời tiết trên, liệu các kỷ lục về thời tiết có xảy ra?

Ông Nguyễn Đức Hòa: Nhận định những thời tiết nguy hiểm và những giá trị kỷ lục không thể dự báo trong thời đoạn quá xa được vì mức độ dự báo hạn dài sai số rất lớn, xét về dự báo xu thế cũng chỉ đạt mức độ chính xác khoảng 65-70% đối với dự báo tháng, và khoảng 60-65% đối với dự báo mùa đến 6 tháng.

Dự báo mùa thường mang tính định hướng chung cho cả mùa, còn cụ thể, chi tiết hơn là dự báo trước 10 ngày.

Do vậy những hiện tượng thời tiết bất thường như rét đậm - rét hại, nhiệt độ thấp nhất chỉ dự báo trước được trong khoảng 10 ngày, còn dự báo, cảnh báo tuyết cũng chỉ có thể cảnh báo trước được khoảng 1-3 ngày.

Như vậy, để có những thông tin chính xác hơn, điều cần thiết phải liên tục cập nhật các bản tin dự báo thời tiết thàng ngày và từ 5-10 ngày, được thông tin rộng rãi trên website của Trung tâm: www.nchmf.gov.vn ./.

Trân trọng cảm ơn ông!

