Miền Bắc và miền Trung chuẩn bị đối mặt với một đợt nắng nóng gay gắt diện rộng

Từ ngày 3/5, do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây phân tích trên nên phía Tây Bắc Bộ, khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ; ngày 4/5, nắng nóng diện rộng xảy ra khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và xảy ra cục bộ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ.

Từ ngày 5-6/5, vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất trong ngày phổ biến 35-50%.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.

Từ ngày 7-10/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Từ 3-7/5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Nam Bộ, cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội từ ngày 4-6/5, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ ngày 7-10/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, thậm chí trên 40 độ C.

PV