Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (21-9), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Ảnh: nchmf.gov.vn

Dự báo khoảng đêm mai (22-9), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh ở Bắc Bộ.

Từ đêm mai, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc nên ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h. Từ ngày 23-9, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23-9, ở Bắc Bộ trời chuyển mát.

Từ đêm mai (22-9), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 4-5.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trong đêm nay và ngày mai (22/9), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV