Lan tỏa nhiều mô hình, cách làm hay bảo vệ môi trường

Xây dựng mô hình điểm để nhân rộng Quan tâm công tác bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch biển bền vững, ngoài chú trọng tuyên truyền, vận động, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa đã chú trọng xây dựng mô hình điểm để rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng. Huyện hội triển khai thực hiện mô hình điểm thu gom phân loại rác thải tại gia đình ở 3 xã Hoằng Giang, Hoằng Thắng, Hoằng Trinh và thị trấn Bút Sơn. Hội viên được hỗ trợ mua 3 thùng rác đặt tại gia đình để phân loại rác thải hữu cơ, phế liệu và thức ăn cho động vật. Đến nay, mô hình đã nhân rộng ra địa bàn toàn huyện. Tiếp tục thực hiện “3 sạch” do Trung ương Hội phát động (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) nhưng Hội LHPN huyện đã quy lại thành “1 sạch” và triển khai thêm “2 sạch” cho phù hợp với địa phương là: sạch vườn; sạch đồng ruộng; sạch đường làng, ngõ xóm, công sở, nhà văn hóa. Mỗi tiêu chí sạch, Hội LHPN huyện đều có mô hình điểm, chẳng hạn: sạch vườn (xây dựng vườn mẫu); sạch đồng ruộng (hố đựng rác thải); sạch đường làng, ngõ xóm, công sở, nhà văn hóa (đường hoa, cây xanh). Cùng với đó, nhân rộng các mô hình hoạt động, như: câu lạc bộ bảo vệ môi trường, đoạn đường phụ nữ tự quản; hạn chế sử dụng túi nilon... thường xuyên tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường vùng biển... Những cách làm trên đã từng bước nâng cao ý thức, nhận thức hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường. Trịnh Thị Quế Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoằng Hóa Có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể Trước đây, vệ sinh môi trường trong hộ gia đình, khu vực công cộng trên địa bàn xã có thời điểm không sạch sẽ, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Nhiều năm nay, do chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã trở thành lực lượng nòng cốt chung tay bảo vệ môi trường. Hội đã vận động hội viên trồng đường hoa; phân loại rác thải ngay đầu nguồn gia đình; duy trì dọn, thu gom rác thải ở các khu dân cư 2 ngày/tuần. Trong sinh hoạt, các chi hội đều đưa nội dung công tác bảo đảm vệ sinh môi trường vào để tuyên truyền có trọng tâm, nhằm thay đổi, nâng cao nhận thức cho hội viên; hội viên ký cam kết thực hiện tốt vệ sinh môi trường và giám sát nhau thực hiện. Đến nay, xã có 6.000m đường hoa. Các hộ chăn nuôi quy mô lớn đã ra nơi sản xuất tập trung của xã và có hầm biogas xử lý chất thải. Người dân các thôn không còn ý kiến về tình trạng ô nhiễm môi trường. Những chuyển biến trên đã góp phần đưa xã về đích nông thôn mới năm 2017. Hoàng Thị Mơ Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn Đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động Để tập hợp, thu hút hội viên tham gia các phong trào, hoạt động, cần phải đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động. Ví như khi tuyên truyền nội dung thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tôi đã lồng ghép nội dung vào sinh hoạt, có tài liệu, hình ảnh, câu chuyện minh họa để hội viên hiểu tác động xấu của ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình và cộng đồng, cùng với đó đăng ký với chi ủy thực hiện tốt phong trào, cuộc vận động bằng phần việc cụ thể (trồng hoa, dọn vệ sinh hàng tuần, cam kết phát triển sản xuất an toàn...) để hội viên chung sức thực hiện. Chi hội phụ nữ Yên Hoành đã chủ động nhận và được chọn thực hiện điểm nhiều mô hình, như: xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; chi hội phụ nữ vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; hạn chế sử dụng túi nilon... Với cách làm trên, chi hội phụ nữ Yên Hoành đã được tổ chức hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận đánh giá cao, góp phần đưa xã Định Tân là xã duy nhất của huyện và là 1 trong 5 xã của tỉnh đạt xã nông thôn mới nâng cao; là đơn vị điểm của tỉnh, của huyện trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phạm Thị Ngôn Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Yên Hoành, xã Định Tân, huyện Yên Định Mỗi hội viên phải làm tốt ngay từ trong gia đình Muốn chi hội làm tốt công tác môi trường thì mỗi hội viên phải làm tốt ngay từ trong gia đình mình. Là hội viên chi hội thôn 3, tôi ý thức được điều đó và tự bản thân mình cùng gia đình thực hiện trước. Do ở vùng miền núi còn nhiều khó khăn, gia đình tôi đào hố chôn, đốt rác thải hoặc phân loại rác bỏ túi mang đến nơi tiêu hủy, không tự vứt ra đường, dịch chuyển chuồng trại ra xa nhà ở, trồng cây xanh... luôn giữ vệ sinh sạch nhà ra tận ngõ. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, tôi tích cực tham gia cùng với đông đảo chị em hội viên chi hội 2 lần/tháng dọn vệ sinh tại các địa điểm công cộng nhà văn hóa thôn, trường học, đường làng ngõ xóm; tham gia tổ đoàn kết cùng nhau bảo vệ đường. Hiện thôn 3 đang chuẩn bị đón thôn đạt chuẩn nông thôn mới nên các tuyến đường hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường nhà ở, chuồng trại trong thôn luôn sạch sẽ... Gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác thực sự phấn khởi bởi những việc làm tích cực vì một môi trường xanh - sạch - đẹp. Hà Thị Diễn Hội viên Chi hội phụ nữ thôn 3, xã Ban Công, huyện Bá Thước