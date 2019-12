Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét

Không khí lạnh sẽ gây mưa ở nhiều nơi thuộc Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, một số nơi có mưa to và dông. Trời chuyển rét ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng các tỉnh vùng núi, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày và đêm 26-11 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

BĐT