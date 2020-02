Huyện Thọ Xuân thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Xác định tiêu chí số 17 về môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện, thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo cho các phòng, ban chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường (BVMT) nông thôn. Từ đó từng bước thay đổi căn bản nhận thức, thói quen, tập quán của cộng đồng về sự cần thiết phải thực hiện tiêu chí môi trường.

Đoàn thanh niên huyện Thọ Xuân tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Để thực hiện có hiệu quả tiêu chí về môi trường, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án BVMT, các chương trình hành động, xây dựng kế hoạch BVMT hàng năm để triển khai rộng khắp đến tất cả các đơn vị trên địa bàn huyện. Trong đó, chú trọng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT và nâng cao nhận thức của người dân về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Phát động toàn dân tham gia công tác tổng vệ sinh môi trường (VSMT), hàng tuần vào chiều chủ nhật, tạo nhận thức và trách nhiệm của người dân, của cộng đồng về xây dựng cảnh quan nông thôn, đô thị; tổ chức thực hiện các mô hình dân vận khéo: “Trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường”, “thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng”... Điển hình như, hội phụ nữ với phong trào thi đua “Phụ nữ chung tay xây dựng NTM”, đã vận động hội viên hiến 14.654m2 đất trị giá gần 15 tỷ đồng, đóng góp 106.150 ngày công và gần 40 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng NTM. Thành lập và duy trì hoạt động 334 mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản, 156 tổ thu gom rác thải, 3 HTX dịch vụ môi trường, 148 km đường hoa thay thế cỏ dại, xây dựng 21 chi hội phụ nữ kiểu mẫu 5 không, 3 sạch; hội cựu chiến binh huyện thực hiện chương trình “BVMT ngoài đồng ruộng”, đã vận động xây dựng được 2.935 bể chứa, thu gom thuốc bảo vệ thực vật; đoàn thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ Thọ Xuân chung tay xây dựng NTM và văn minh đô thị” đã đảm nhận được 1.593 công trình, phần việc thanh niên như, bê tông hóa gần 25 km đường giao thông liên thôn, giao thông nội đồng, sửa chữa gần 100 km đường liên thôn, liên xã, nạo vét gần 150 km kênh mương nội đồng, đảm nhận 89 đoạn đường, đoạn đê thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp...

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ chính quyền tới cơ sở, tính đến hết năm 2019 tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh ở 36 xã trên địa bàn huyện đạt 99,7% (tăng 25,8% so với năm 2011), chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thu gom và xử lý theo quy định; tỷ lệ hộ gia đình tại 36 xã có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch là 43.849/49.576 hộ, đạt 88,4%, tăng 33,1% so với năm 2011; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo VSMT đạt 86,7% (tăng 13,2% so với năm 2011); 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Để hoàn thành tiêu chí môi trường, huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát về môi trường; phê phán những tập thể, cá nhân, hộ gia đình chưa thực hiện tốt các quy định về VSMT, các hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường. Các thôn tổ chức họp dân để phổ biến các quy định về VSMT, ký cam kết với các hộ dân, cơ sở kinh doanh, dịch vụ không xả rác tùy tiện và tham gia quản lý, giữ gìn bảo đảm VSMT chung. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại như: Phân loại rác thải tại nguồn, công tác VSMT trong sản xuất nông nghiệp, ký cam kết thu gom bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, không xả rác xuống kênh mương, nguồn nước...

Thời gian tới huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của người dân về BVMT. Duy trì và thực hiện có hiệu quả phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân trong huyện không đổ rác, phế thải ra đường, nơi công cộng” trên địa bàn toàn huyện. Xây dựng cụm điểm trong công tác VSMT, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về môi trường, kịp thời ngăn chặn, phát hiện những hành vi gây ô nhiễm môi trường, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về BVMT, góp phần nâng cao ý thức cho mỗi người dân. Nghiên cứu áp dụng thí điểm và nhân rộng những mô hình BVMT, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong xử lý nước sạch, xử lý rác thải, chất thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt.

Bài và ảnh: Trường Giang