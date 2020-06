Huyện Cẩm Thủy: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Nhằm tích cực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5-6, Ngày Đại dương thế giới 8-6 và Tuần lễ biển - hải đảo, Huyện đoàn Cẩm Thủy đã tổ chức ra quân bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể.

Đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường

Với chủ đề “Vì một hành tinh xanh và đa dạng sinh học”, Huyện đoàn Cẩm Thủy đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức đoàn cơ sở thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường. Cụ thể, tăng cường tuyên truyền về quy định của pháp luật trong hoạt động bảo vệ môi trường; vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục duy trì vệ sinh môi trường đường lãng ngõ xóm, trồng mới và cắt tỉa cây xanh, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh; lồng ghép tổ chức các diễn đàn trong sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội các nội dung tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,... Phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp sức mùa thi; hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh gắn với chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an ninh trật tự; chăm lo cho thanh thiếu nhi và các hoạt động an sinh xã hội… Thông qua các hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, góp phần bồi đắp lý tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống và truyền thống nhân ái, xung kích cho đoàn viên thanh niên.

Cùng với việc tổ chức phát động, Huyện đoàn đã phối hợp với một số đơn vị trao tặng 2 xe chở rác, 6 thùng đựng rác và trao 25 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cẩm Yên. Đồng thời, tổ chức trồng cây lưu niệm tại Trạm y tế xã và phối hợp với các đoàn thể địa phương ra quân dọn vệ sinh môi trường tuyến đường 2 km từ Trạm y tế đến UBND xã.

Giang Nam